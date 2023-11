Lali se bajó de la marcha del orgullo LGBTIQ+, ¿qué pasó?

Este próximo sábado 4 de noviembre, se realizará una nueva edición de la marcha del orgullo LGBTIQ+, una convocatoria que tiene como objetivo, celebrar la diversidad y exigir por la sanción y aplicación de leyes que garanticen la igualdad de derechos para las personas que forman parte del colectivo.

Como en cada nueva edición, muchos famosos confirman su presencia al gran evento que se realiza por las calles de Buenos Aires.

#LGBTIQ+ | Así se vivió la Marcha del Orgullo 2022



uD83DuDCCC Hubo Movilización en todo el país

Hubo Movilización en todo el país

Contó con la participación de decenas de artistas, entre ellas, #Cazzu y #Lali que presentó su nuevo tema "#Motivation".#marchadelorgullo #argentina #trans #orgullo #lgbt pic.twitter.com/LwchAwijxC — Canal Formosa El 23 (@canalformosa) November 6, 2022

Luego de su impresionante performance de 2022, Lali Espósito anunció que no será parte de la celebración. Se sabe que la artista es una de las referentes de su generación en el apoyo y la defensa del la comunidad LGBTIQ+, pero en esta oportunidad no estará presente.

A través de su cuenta de Instagram la cantante explicó sus razones: "Amores, para los que me preguntan... No voy a poder estar esta vez por un compromiso personal importante en el que no puedo no estar. Por supuesto estoy en alma y acciones siempre. Es nuestro día de celebración que reivindica nuestra lucha de todos los días de la vida. Este es un momento especialmente importante para decir acá estamos", expresó muy activa.

La convocatoria de este año es el 4 de noviembre en Plaza de Mayo bajo el lema "Ni un ajuste más, Ni un derecho menos. ¡Ley Antidiscriminatoria, Ley Integral Trans ya!¡Frenemos a les antiderechos!".