L-Gante negó que dejará el país por el triunfo de Milei

Este jueves apenas conocido el resultado de las elecciones que consagró a Javier Milei como en nuevo presidente de los argentinos, las redes se colmaron de mensajes destinados a L-Gante quien, aparentemente había anunciado que dejaría Argentina en casa de que el libertario se quedara con el triunfo frente a Sergio Massa.

Ganó Javier Milei.

Ganó Javier Milei.

Lali, L-Gante, Wos, el colectivo de actrices.

L-Gante, la Joaqui y Lali Esposito se retiran de la música porque perdió Massa

L-Gante dijo que si ganaba Milei, no cantaba más.

Lali Esposito, dijo que si ganaba Milei, se iba del país.



Acá estoy, esperando…

Este martes y visiblemente molesto por las repercusiones que circularon en las redes sobre el supuesto comentario, el cantante salió a negar la versión y dio la bienvenida a Milei con un llamativo posteo.

Al ser consultado Valenzuela aclaró: “Le estoy dando la bienvenida al señor que va a ocupar la presidencia de nuestro país. ¿Por qué? Porque mi mamá me enseñó a ser respetuoso. Si alguien no lo es… yo lo voy a ser igual”.

Sobre la falsa versión de su promesa de abandonar el país, el ex novio de Támara Baéz expresó: “Toda la gente que me está comentando por si me voy del país o voy a dejar de cantar, primero chup… bien esta. Segundo, díganme o comprueben en qué portal o medio de comunicación yo fui y dije que ‘si no votaban a tal o no ganaba tal político me retiraba o dejaba la música’. Quiero ver de dónde salieron esas palabras que supuestamente las dije yo”.

[AHORA] "Chúpenme bien esta": L-Gante desmintió que vaya a retirarse por la victoria de Milei y subrayó que si no hace más música, es porque le está "entrando a tu novia".

“Si me voy del país, me voy porque me voy a hacer un show a otro lado. Si no hago música, es porque le estoy entrando a tu novia. Así que, yo no dije eso en ningún lado. Cumbia 420. Los quiero, saludos al presidente”, cerró.