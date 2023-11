Marina Calabró rechazó ser la vocera presidencial de Javier Milei

Tras el triunfo de Javier Milei en las elecciones, el libertario comenzó a armar el equipo que lo acompañará en su rol de Presidente de la Nación.

Dentro de la convocatoria, se supo que el novio de Fátima Florez le pidió a Marina Calabró que sea la vocera presidencial, pero la periodista rechazó la propuesta.

Desde el programa de América "LAM", le consultaron el por qué de su decisión y la periodista no dudó en responder: "Yo sigo laburando, estuve en La Nación, estoy acá en Radio Mitre. Acá me quedo, esta soy, ustedes me conocen hace muchos años. No hay nada ni oculto ni raro, es simplemente que esta es mi vida".

"Acá sigo, en Mitre, salvo que me echen, porque hoy le dije 'usted Lanata en cualquier momento me cambia por la Tauro, por Cinthia Fernández, por Maite Peñoñori'. Uno nunca sabe, pero bueno, por ahora no me cambia. Hoy le dije 'me vas a tener que seguir aguantando, por lo menos un tiempo más'".

Posteriormente, Marina aseguró: "Mi idea es en el 2024 seguir haciendo lo que hago... estoy feliz haciendo lo que hago, porque estoy tratando de construir esta carrera como presentadora de noticias".

"Asumir otro tipo de desafíos implica un compromiso, poner el cuerpo y mentalizarse a un cambio de vida para el que probablemente no esté preparada", explicó Marina Calabró frente a la propuesta que le hizo Javier Milei sobre ser la vocera presidencial.