Una vez más y van... Barby Silenzi y El Polaco reconciliados

Tal como todo el mundo lo preveía, Barby Silenzi y El Polaco se reconciliaron luego de una nueva pelea similar a las anteriores que mantuvo la pareja.

Se aman, se eligen, se separan, se odian y se vuelven a reconciliar. Este es el ciclo que los padres de Abril repiten cada tanto y que ya no sorprende a sus seguidores.

La mediática se sumó en el Bailando al equipo de El Conejo en donde Moria Casán no dudó en decirle a la bailarina: "Tenes el trastorno obsesivo de tu marido. Es el TOP: Trastorno Obsesivo Polaco. Deben tener un sexo impresionante, eso se demuestra y no se pueden soltar por la cama, cuesta un quilombo, pero tenés que soltar en algún momento", le dijo La One. Siempre segura de sí misma, Silenzi contestó: "Lo que tenemos nosotros es amor".

También en "DDM" (América) contaron los detalles sobre los problemas de los novios: "Se pelearon por tóxicos. Él hizo un viaje y ella no se enteró. Vino la discordia y decidieron separarse. Ella se entera que está separada porque él se sienta en un programa muy famoso", expresó Pepe Ochoa y luego confirmó la reconciliación de la pareja.

"El domingo al mediodía fueron a comer, a ellos se los vio muy mimosos, muy juntos. Estuvieron muy acaramelados y a los besos", cerró el periodista sobre la nueva apuesta del cantante y la protagonista de Divas Play.