Araceli González superó el SIBO y volvió a recordar su tratamiento

Esta semana y de la manera más cordial, Araceli González se animó a describir con sumo detalle la enfermedad que le diagnosticar unos meses atrás. Una condición que le modifica su vivir cotidiano y que la obligó a modificar radicalmente su alimentación.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz aseguró: “Me acaban de diagnosticar SIBO”. Esa sigla significa Sobrecrecimiento Bacteriano en el Intestino Delgado.

Muy positiva, la madre de Flor Torrente aseguró: “Lo tomé con mucha calma. La verdad es que no me estresó recibir el diagnóstico porque, sinceramente, cuando ya sabés lo que tenés, podés abordarlo como corresponde y es lo que me está pasando a mí ahora”.

Luego González agregó: “Bajé 10 kilos con ese tema. Al principio, fue horrible. No hay nada peor... Me sirve para volver a mi camino, al de comer bien y en los tiempos que hay que hacerlo”.

Acerca de su alimentación, la mediática aseguró que la correcta alimentación es la única salida a esta patología: “Me frenó, porque venía como medio enloquecida. Entonces, me olvido de comer como corresponde, y yo siempre como muy bien. No consumo lactosa, porque soy intolerante, ni gluten, porque no me hace bien”.

Para concluir la mujer aseguró: “Lo más importante es que ya estoy diagnosticada, que tengo que hacer una dieta con un nutricionista que me va a ayudar y que voy a estar muy bien. Lo importante es tener el diagnóstico. Vayamos a un médico, que nos vea y nos diga qué tenemos. Y, a partir de ahí, poder cuidarnos como corresponde”.