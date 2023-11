Escándalo, fiestas y mujeres entre jugadores de la Scaloneta

Luego del posible alejamiento de Lionel Scaloni de la Selección Nacional de Fútbol, otra bomba estalló por los aires e involucró a casi todos los jugadores argentinos.

Temas que tocan la intimidad de los deportistas, comenzaron a circular en la red social X (ex Twitter), cuando un par de jóvenes mujeres comenzaron a publicar capturas de chats.

Muchas de estas imágenes hacen referencia a la organización de una supuesta fiesta en la que habría participado algunos jugadores y varias modelos.

Fue la modelo e influencer Carmela Castro Ruiz quien comenzó diciendo que fue invitada a ese evento luego del partido Argentina - Uruguay por las eliminatorias del Mundial.

La joven no dudó en adjuntar los mensajes junto a un relato que decía: "Post partido Selección, necesito modelos finas y elegantes de B.A Argentina o cerca. Se paga vuelo + 1500?". La influencer aseguró que decidió no asistir cuando le avisaron que no podría ingresar con su celular. "Hubiera ido si me dejaban entrar con mi celular y hacer contenido para contarles Todo. Pero como te lo sacan antes, pues TODOS #Infieles", no dudó en lanzar la joven.

Luego de blanqueada esta situación, comenzaron a llegar mensajes de otras modelos que dijeron haber recibido la misma invitación, algo que ella también mostró.

Lo más sorprendente fue que otra usuaria de X que sí aceptó la invitación llamada Juana Betnaza expuso a los infieles.

dybala le fue infiel a oriana despues de pedirle matrimonio pic.twitter.com/nrimfZlEDi — ?°??. •lucia .•° :?? (@luciabulmini23) November 23, 2023

Como no podía ser de otra manera, el hilo se convirtió en tendencia y la usuaria que lo armó, optó por eliminarlo.

Las repercusiones siguen sucediéndose en la red social al punto que la mujer de Di María salió a apoyar a su esposo desacreditando toda la información que se vio en X.