Impensado: David Nalbandian acusado por acoso y hostigamiento

En las últimas horas, una noticia relacionada con David Nalbandian sorprendió a los fanáticos del tenis. Una grave denuncia recayó sobre el tenista porque su ex mujer lo acusa de acoso y hostigamiento.

Araceli Torrado, quien fuera su novia hasta hace poco, encontró una cámara oculta en su departamento del barrio porteño de Palermo. Mientras eran pareja, compartieron esa vivienda, pero ella ubicó el aparato cuando ya estaba separada de David por lo que dedujo que fue el mediático quien las hizo colocar.

En el programa "A La Tarde" (América) difundieron los audios estremecedores de las conversaciones entre Nalbandian y Torrado que comprometen al ex tenista por su accionar como "espía".

La panelista Liliana Caruso comentó: "Hay una cámara que estaba ubicada en el ventiluz del departamento" y que fue encontrada por el hermano de Araceli porque había un brillo que le llamaba la atención en la vivienda. "Estaba conectada al teléfono, al WhatsApp, de Nalbandian".

"Tengo el informe de asistencia a la víctima del ministerio público fiscal porteño donde Araceli hace un relato pormenorizado de cada uno de los episodios que vivió con David Nalbandian desde septiembre del año pasado cuando lo conoce y que se intensifican de febrero a septiembre de este año", sumó Diego Esteves.

Araceli Torrado y David Nalbandian se conocieron en septiembre de 2022 a través de redes sociales. Luego fueron presentados por un amigo en común, tuvieron cuatro meses de relación "buenos", según describe ella en el documento. Él la visitaba en su casa de Rosario pero luego le propuso que ella se viniera a Buenos Aires para verse seguido, ya que el ex tenista vive en Córdoba, informó Pronto.

Araceli se mudó a Palermo y recibía seguido las visitas de su entonces novio. Pero todo se complicó y ella decidió grabarlo en una charla cuando encontró la cámara oculta.

Los comprometedores audios

"Estoy preocupado en estar bien con vos", se escucha decir a Nalbandian. "Por eso ponés una cámara directo a la cama para ver si yo me acuesto con otro, cuando la otra vez me dijiste que no entendías por qué yo no quería acostar con vos", responde Araceli.

"Querés que sea honesto, sí, la puse ese día. Lo pusimos ese día. No la pude ver porque no sé qué kilombo hay con internet. Así que no pude ver absolutamente nada. Si te acostás con alguien lo podés hacer ahí o afuera a cualquier hora, día, en cualquier momento, no es por eso", trató de explicar el ex tenista sobre su acción.

"No vi nada porque no anda". De esta manera Nalbandian confirmó que fue él quien colocó la cámara oculta en el departamento de Palermo, tal como denuncia Araceli Torrado.

Palabra legal

El abogado de la denunciante, Martín Olari, explicó en "A La Tarde": "Es evidente que Nalbandian no respetaba límites. Lo demostró con todos sus actos por eso consideramos que había una conducta de hostigamiento y acoso. Buscamos la tranquilidad de Araceli y como esa medida no la encontramos hasta el momento, que esto tome estado público quizá es saludable y le va a dar tranquilidad a ella para desarrollar su actividad profesional. Estuvo escondida estos meses".