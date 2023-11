Indignada, Mónica Farro fue eliminada del Bailando

Este jueves en la noche en la pantalla de América se vivió una nueva gala de eliminación y la decisión del jurado y la gente quedó entre dos famosos muy distintos entre sí.

Por un lado Kenny Palacios y por el otro, Mónica Farro quien, desde hace tiempo, se viene quejando ante la producción por demorar sus salidas a la pista, la postergación de su baile, no dejarla hablar en las previas, no ofrecer el mejor vestuario, entre otras cosas.

Consultada por LAM luego de su expulsión, la rubia no dudó en decir: "Mirá, hoy había gente que ya había venido tres veces, hay gente que vino dos. Vine yo que es la primera vez que estoy acá pero hay una persona que siempre que viene baila. Esas cosas no están tan buenas", se quejó Farro sobre todo apuntando a Flor Vigna.

"Yo traigo un montón de previa siempre y así como vinieron hoy en el programa grabado ya no viene nadie. Mañana me quedo huérfana. Eso es lo que a mí me da bronca. A mí me da lo mismo quién baila pero después que no me digan que no tengo previa. A la tarde mi gente no puede venir porque trabaja", añadió la vedette.

"Puede ser que por contrato Flor Vigna tenga que bailar siempre y esa fue su condición cuando la contrataron. Era un año en el que ella no tenía tantas ganas de estar", explicó Farro.

En la última noche del programa semanal Tinelli anunció quienes se quedaban en el programa: “La pareja que sigue en el certamen, lo hace con el 57,6% de los votos. La pareja que se va, lo hace con el 42,4%. ¡Por decisión de la gente, están entre los 23 mejores del Bailando, Juliana Díaz y Rodrigo Gutta!”.