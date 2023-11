Un reconocido periodista fue demandado por Marcelo Tinelli

Luego de anunciar que el Bailando seguirá hasta enero, Marcelo Tinelli se encargó de otros problemas y, sorprendiendo a más de uno, confirmó el comienzo de una demanda a un reconocido periodista nacional.

Nunca antes el padre de Cande Tinelli se había animado a tanto, más allá de algunos escándalos y agresiones, pero ahora el "Cabezón" parece haberse cansado.

Fue Jorge Lanata quien anunció en Mitre: "Demanda penal contra Jonatan Viale", anunció el conductor a lo que Marina Calabró sumó: "Es imposible, si hay un personaje que hemos seguido a rajatabla en esta columna, es a Marcelo Tinelli... Marcelo Tinelli nunca demandó a un periodista. Digo, es recontra fake, Marcelo no puede demandar a un periodista, porque no lo hizo en los últimos 40 años".

Luego de unos minutos, Marina finalmente dijo: "Hablé con el riñón y me dijeron 'efectivamente, por primera vez en su historia, Marcelo Tinelli inició acciones legales contra un periodista', es contra Jonatan Viale".

De inmediato los periodistas recordaron que Viale usó un archivo del Bailando, para cuestionar duramente a Tinelli: "Marcelo efectivamente inició una demanda. A la primera audiencia de conciliación Viale no fue, y la verdad es que ahora nosotros no queremos conciliar, vamos a juicio directo".

"Pedimos una fortuna, sin ningún reparo, porque pensamos donarlo a la casa Garrahan, por suerte Marcelo no necesita ese dinero. Las cosas que dijo Viale no las podemos permitir, Marcelo se banca todas las críticas. Así que pagará la tasa de justicia y litigará, no hay arreglo posible", concluyó leyendo el mensaje que le enviaron a Calabró.

Luego la profesional agregó: "'Nunca llegó la notificación y nunca nos enteramos, por eso no sabíamos ni de la existencia de la demanda ni mucho menos de una fecha de audiencia de conciliación'. En definitiva, Jonatan se anoticia por mí de este entuerto. No noté al riñón demasiado preocupado, una de las expresiones fue 'si, que nos lleve a juicio así nos sacamos las caretas".

Para cerrar Marina explicó: "Lo cierto es que por primera vez, en las últimas 4 décadas, Tinelli inicia acciones judiciales contra un periodista, Jonatan Viale. Tiene que ver con esto que estrictamente desarrollamos. La acción judicial existe".