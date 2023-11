Separados: Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya no comparten el amor

Sorpresivamente y cuando todos los señalaba como la pareja del año, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa decidieron separarse. Sin una novia formal desde la separación de Guillermina Valdés, el conductor se mostró fascinado desde que la peruana se sumó a la nueva edición del Bailando.

Fue tal el flechazo que Marcelo no dudó en presentar a la joven a Mirtha Legrand y Susana Giménez como su novia oficial. Pero ahora las novedades son otros y los mediáticos ya no estarían juntos.

La primer alarma que se conoció fue que la actriz no participó del cumpleaños de Juana Tinelli en los últimos días y, por supuesto en "LAM", dieron algunos detalles de la relación: “Están separados”, dijo sin vueltas Pepe Ochoa

Luego sumó: “Empezaron a aparecer algunas cositas, que no tengo en detalles bien qué, pero lo que sé y hoy lo puedo confirmar, es que el amor se terminó... Creo que por actitudes de ella hicieron que un poco Marcelo se aleje”.

“Buscaban cosas diferentes. De un lado (Tinelli) buscaban divertirse, del otro lado buscaban utilizar eso para otras cosas”, comentó el panelista. Luego Pochi compartió más información: “Te voy a agregar una situación que me pasó. En los cortes se cierra todo y Marcelo se va a tomar algo a la barra. Yo estaba como de costado, después de hacerle una nota a Lourdes Sánchez, y lo veía a Marcelo de fondo. Venían Coki (Ramírez) y Milett, cómplices, entran donde estaba la barra. Coki vuelve, pero Milett se queda en la barra, a un costado con Abi, la chica de la barra. Y yo veía que Marcelo Tinelli no largaba el teléfono, no la miraba, no nada”.