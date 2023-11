Marcelo Tinelli negó separación con Milett Figueroa

En los últimos días, surgieron diversos rumores que apuntaban a una posible separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. La especulación ganó fuerza cuando Ángel de Brito planteó la posibilidad de que la pareja estuviera enfrentando su primera crisis.

Ante estos comentarios, Yanina Latorre tomó la palabra para explicar las razones detrás del conflicto que se rumoraba entre ellos. En un evidente estado de molestia, la peruana expresó su indignación frente a las preguntas relacionadas con la supuesta crisis durante una entrevista en el programa LAM, justo después de salir de una peluquería.

"No entiendo por qué me hacen esa pregunta. No tengo por qué hablar de absolutamente nada, todo está bien, todo está muy bien", afirmó Milett Figueroa y sumó: "En verdad yo estoy muy bien, no sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes. No entiendo de qué me hablan, en serio. Acabo de salir de la peluquería y me están interviniendo con esta pregunta que no tengo absolutamente idea de nada", haciendo referencia a la presunta pelea.

En las últimas horas, Marcelo Tinelli decidió abordar la situación a través de sus redes sociales, en respuesta a una historia de Instagram publicada por la cuenta oficial del programa Bailando. Un seguidor expresó su apoyo a la pareja con el comentario "Marcelo y Milett son puro amor". El perfil del programa etiquetó a ambos y escribió: "Todo el amor para ustedes, Marcelo y Milet".

Lejos de optar por el silencio, Marcelo Tinelli respondió con un toque de humor y complicidad: "Gracias, señor Bailando", acompañado de un emoji de corazón prendido fuego, dejando entrever que la chispa del amor entre la pareja sigue intacta.