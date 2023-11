Quién es Anabel Sánchez, la súper modelo del Bailando

Por la pista del nuevo ciclo del Bailando a cargo de Marcelo Tinelli, muchas figuras se repiten pero otras surgen y se popularizan de manera especial.

Este es el caso de Anabel Sánchez, la joven de 18 años se hizo conocida por subir a TikTok un video de su casting para ser modelo de Vogue que tras se compartido por María Becerra se viralizó en las redes.

Convocada al certamen de baile y en compañía del artista Tito Díaz, Anabel comentó en su primera gala: “Muchas veces te pasan cosas, pero si no te movés, no llega nada. Ni yo sé cómo se me ocurrió lo de Vogue, pero la vida es una. Yo me levanté y vi que había chicas haciendo eso, y dije ´ya fue, me voy a divertir, no lo va a ver nadie´. Estoy muy contenta, muy agradecida con todo, y gracias a las personas que me apoyan y ve algo lindo en mí, y gracias a la gente de Solano, mi familia me banca y ellos fueron los primeros en creer en mí”, comentó la joven al sorprendido conductor.

La joven nunca pensó que su video se viralizaría para contar con el apoyo de figuras como Valeria Mazza, Zaira Nara y María Becerra, firmó contrato con la reconocida agencia Multitalent, sus redes se comenzaron a poblar de grandes producciones y logró un lugar como figura en el inminente “Bailando 2023".

En menos de tres días, el video se viralizó. “Primero llegó a un millón, pero no me sorprendí porque ya tenía varios videos que habían llegado a un millón, dos millones, por las fotos que hacía y el detrás de escena... Lo vio María Becerra y dije ´ya está´”, reconoció, pero faltaba más: el apoyo de la supermodelo Valeria Mazza y el llamado de Multitalent, su primera agencia. “Siempre soñé con eso”, compartió la sensual joven.

La joven que llegó a ser tapa de Vogue ya no tiene techo y promete darlo todo en su reciente carrera como modelo.