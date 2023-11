Luciano Castro vivió un incómodo momento en la televisión paraguaya

En estos días el actor Luciano Castro, viajó a Paraguay viajando por diversos asuntos laborales y para hacer promoción de su nueva obra “El Divorcio”.

Por esta razón, durante la mañana del jueves, el novio de Flor Vigna estuvo en el programa “Mañana de Unicanal”, en dónde vivió un incómodo momento con la conductora Dora Ceria.

"Luciano Castro":

Por este momento durante su presencia en un programa de televisión en Paraguay pic.twitter.com/3ejQIflrPx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 2, 2023

Apenas fue anunciado y realizó su entrada al set, la conductora tocó al invitado y exclamó: “¡Es de verdad, señores!”. Para sorpresa de las personas que estaba en el lugar, Castro no dudó en decir: “No me molesta, pero si yo lo hago al revés, tengo una demanda”.

uD83CuDDF5uD83CuDDFE El actor Luciano Castro destruye al feminismo tras ser recibido en un la TV paraguaya de esta forma. pic.twitter.com/RzckkwxxMZ — Progresismo Out Of Context (@OOCprogresismo2) November 3, 2023

Luego para ser más exacto, el influencer " aclaró su comentario diciendo: “Si yo hago esto (recreando el gesto que había hecho la conductora), vamos todos presos. Si lo hacés vos sí es gracioso, lo hago yo voy preso, pero bueno, no pasa nada”.

el que arranco el dia con la mejor de las ondas es Luciano Castro pic.twitter.com/8wgDKCRSZY — feli (@nom0leste) November 2, 2023

Para cerrar y no menos molesto, el mediático afirmó: “No, que la igualdad exista, no que la vendamos en humo. A mí no me molesta porque me sienta prostituido por eso, me molesta la desigualdad”.