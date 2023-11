Una pelea dejó afuera a Alex Caniggia, de GH vip de España

Luego de conocida la sanción seguida de expulsión de Alex Caniggia del reality internacional Gran Hermano España, ahora se están conociendo las razones que dejaron afuera de la competencia al mediático.

Junto con otro participante, el hermano de Charlotte Caniggia dejó el certamen que le pagaba una importante suma de euros por semana.

En el comunicado oficial, expresaron: "Tras incumplir las normas de conducta exigidas en Gran Hermano, Alex y Gustavo han sido expulsados disciplinariamente del concurso. En la gala de este jueves se mostrarán las imágenes que nos han obligado a tomar esta decisión".

Apareció el video de la reacción de Alex Caniggia al enterarse que fue expulsado de Gran Hermano pic.twitter.com/nB9m2vIBmg — Revista PRONTO (@Revista_PRONTO) November 2, 2023

Frente a estos anuncios, el periodista español Roberto Antolín reveló en Mitre Live (Argentina) algunos detalles de lo que habría pasado e informó: "El verdadero problema es que el programa no tiene rating, no lo ve nadie. Entonces, tuvieron que hacer un ajuste, es una edición del reality que no la está viendo nadie. Tiene 6,7 puntos de rating, es muy bajo para esa hora. Tuvieron que cancelar la gala de los martes porque no tiene éxito", detalló el cronista.

El motivo de la salida del hijo de Mariana Nannis fue por pelearse con otro participante con el que estuvo por irse "a las manos".

Palabra de expulsado

Consultado sobre su inesperada salida, Alex comentó: "Fue una disciplina mala la verdad", comenzó diciendo y luego agregó: "La cosa fue así: (José Antonio) Avilés empezó a insultar a Laura (Bozzo), ‘que fue tu culpa, que le agarró un ataque de pánico a Susana (Bianca), a Jessica (Bueno), no sé qué'".

"Y yo la verdad no voy a permitir que le falte el respeto, primero a una mujer y después, a una mujer mayor", admitió, refiriéndose a Bozzo, su gran amiga.

Pese a que no se vieron las imágenes completas, Caniggia terminó forcejeando con Gustavo Guillermo, el otro jugador que terminó expulsado: "Entiendo mi expulsión. Y como me expulsaron a mí también está bien que expulsaran a Gustavo, pero también tendrían que expulsar a Avilés", contó sobre la pelea el padre de Venezia.

Según contó Alex, él se encontraba junto a Laura cuando en ese momento José Antonio entró a insultar a los gritos a la participante. Ante esto, el mediático la defendió echándolo del cuarto pero no le hizo caso y, cuando apareció Gustavo para involucrarse en la pelea, se produjo el forcejeo, informó el portal Pronto.