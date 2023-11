Un reconocido mediático confirmó que le encanta usar de noche una prenda de mujer

Siempre dando la nota con sus declaraciones y ocurrencias, Locho Loccisano volvió a ser noticia en los últimos días al revelar una extraña fascinación por una prenda de mujer.

El ex participante de "El Hotel de los Famosos" visitó La jaula de la moda y protagonizó uno de los bloopers más divertidos del programa.

Al parecer en una charla, el ex novio de Majo Martino confundió el nombre de una prenda y hizo estallar de risas a todos los presentes: "Yo generalmente no uso camisón", reveló Locho ante la mirada atenta de todos.

Como si fuera una obviedad, Horacio Cabak le contestó: "No, yo tampoco...". Luego de esto, Loccisano añadió: "Pero cuando duermo en invierno...".

"¿Vos usás camisón?", lo interrumpió el conductor. "Tengo uno que me había regalado Majo. Yo estaba en El hotel de los famosos, ella ya había salido. Vuelve a entrar y me trajo un camisón. Tenía un shorcito y una remera", contestó el joven.

"¡Pero eso no es un camisón! Eso es un pijama", intervino de inmediato Fabián Medina Flores. "No me hagan sentir mal que no sé lo que es un camisón", replicó avergonzado Locho.

"¿Nunca se te ocurrió googlear la palabra camisón? Pijama es el de dos piezas, que tiene pantalón y remera", concluyó tentado Cabak.