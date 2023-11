El insólito motivo por el que Alfa dejó a su joven novia

Desde que salió de la casa de Gran Hermano, Walter Santiago, más conocido como Alfa, se codeó con artistas, políticos y mediáticos, rutina que vivía aún antes de ser popular por su participación en el programa de Telefé.

Actualmente, el mediático forma parte del staff de "Polémica en el Bar", el ciclo que conduce Marcela Tinayre por América.

Durante el fin de semana, Alfa fue nuevamente noticia por una información de El Run Run del Espectáculo, el programa de Crónica TV, en donde anunciaron la separación del ex "hermanito" de Delfina Wagner, su joven novia 40 años menor que él.

Fin del romance de Alfa y Delfina.Comenzó después de la salida de Alfa de #GranHermano.Y terminó cuando Alfa viajó a Miami. https://t.co/yoSnQ8uJY5 — @adrianabravista (@adrianabravist6) November 6, 2023

"Se van a enterar quién se separó y que ya está con ‘mariposas en el estómago’”, anunció Fernando Piaggio y luego, Lio Pecoraro, sumó más información: "Él ya está en un nuevo romance y no voy a decir con quién porque me pidió que no lo diga".

“Es un romance que empezó este año cuando él fue liberado, y empezaron a conocerse", agregó el periodista de espectáculos. "Ella empezó a tener un amor platónico, que al comienzo era una especie de coqueteo. Se terminó lo que se daba, esta historia de amor venía de verdad", sumó el conductor del programa.

Finalmente, Lio Pecoraro confirmó que Alfa y Delfina Wagner se separaron y contó los supuestos motivos que llevaron a la pareja a distanciarse. "El tema fue que cuando él se fue a Miami de viaje, ella le pidió la casa para quedarse", explicó el periodista.

"Él, astutamente, un hombre bastante mayor que ella, le dijo que no quería tener problemas en casa por eso, y decidieron terminar la relación Lo único que voy a agregar es que él ya está rondando para otros vientos que vienen soplando”, cerró al respecto.

En las últimas horas, Delfina Wagner rompió el silencio a través de Twitter y apuntó directamente contra el programa de Crónica. "No tienen idea de lo que están hablando ya que no nos consultaron. Pero como no tienen contenido se dedican a hablar", escribió.

"Tan 'escandaloso' como falso. Es tan sencillo preguntar antes de hablar al pedo sin pruebas o directamente consultar a los involucrados. ¿A esto le llamamos periodismo el día de hoy?", dijo Delfina y para cerrar lanzó: "Nadie habló con nosotros. Que pelo*** más grande que una casa. Dejen de hinchar".