Una rubia, la posible causa de separación entre Barby Silenzi y El Polaco

Nuevamente, El Polaco y Barby Silenzi decidieron separarse pero fue el músico, quien blanqueó la crisis en el programa de Juana Viale al decir: “Hoy estamos en una crisis grande, creo que la más grande que tuvimos”, había dicho él el pasado domingo en el programa de Juana Viale.

Muy enojada porque contara intimidades de la pareja, Silenzi no dudó en hablar en Intrusos y dijo: “Yo no sabía que iba a hacer eso y me molestó mucho su forma de decirlo cuando lo vi. Hizo todo un show y vos sabés que a él nunca le gustó que hablen de su vida privada y contar este tipo de cosas".

También, en diálogo con "LAM", la bailarina explicó que El Polaco iba a viajar a Brasil para ver la final de Boca contra Fluminense. Luego aseguró que le llamó la atención que el cumbiero había restringido sus historias de Instagram para que su pareja no pudiera verlas.

“Yo sabía que iba a viajar y me enojé mucho. Hay una parte de verdad y otra no tanto porque nosotros venimos con que no tenemos tiempo de pareja solos. Estamos siempre con las nenas y él tiene mucho trabajo”, relató Silenzi.

Ocultador

Este miércoles, en la pantalla del Trece, Mariana Brey explicó la razón por la que El Polaco habría decidido ocultarle las historias "Él no habría estado solo en Brasil. Según me cuentan, se había tomado unas cervecitas y perdió el registro de que era peligroso mandarse así. La señorita no estaba en la tribuna, tampoco viajaron juntos", detalló la panelista de Socios.

"Me dicen que tiene entre 25 y 28 años. Es rubia, similar al color que tiene Virginia Gallardo. Tenía puesta la camiseta de un jugador de Boca, que es Miguel Menentiel. Los vieron. Me dijeron que es la nueva conquista de El Polaco. Alguien captó el momento y se los veía muy cerca", cerró la periodista.