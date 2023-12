Chau Marcela: Gustavo Sofovich ya no quiere a la hija de Mirtha en Polémica

Cuando todo parecía estar en paz en América, ahora surgió una nueva disputa entre un productor y una conductora. Se trata de Gustavo Sofovich y Marcela Tinayre.

Según lo que se comenta en los pasillos de la señal de cubo, es que el mediático no quiere a la hija de Mirtha Legrand otra vez sentada en la parte central de la histórica mesa.

Al parecer y como surge de los rumores que comenzaron a circular, el hijo de Gerardo quiere a Jey Mammón como el anfitrión del programa.

Entrevistado en el programa Por si las Moscas (La Once Diez), Gustavo reflotó la pelea que mantiene con la conductora y sumó leña al fuego: “No estoy cómodo trabajando con Marcela Tinayre. La soberbia es muy grande”, señaló.

“En Polémica en el Bar, en el programa de mi papá, no me puedo sentar porque me miran sin respeto. Cuando en mi casa no me respetan, ¿para qué voy a seguir?”.

“Ojalá el canal decida que el programa siga en el aire, pero yo no tengo ganas de verla a Marcela sentada en la silla de mi papá”, agregó Gustavo, indignado por la actitud de la hija de Mirtha Legrand.

“Éramos amigos con Marcela, pero en un momento dejó de respetarme”, concluyó sin antes expresar su deseo de reemplazar a Marcela Tinayre por Jey Mammón en Polémica en el Bar (América TV).