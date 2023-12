Preocupación por la salud de Silvina Escudero

Luego de casarse con su novio Federico de hace años, Silvina Escudero decidió bajarse de "Sex", la obra para adultos de José María Muscari y cerrar su galería de Divas Play.

Si bien la morocha aseguró que ahora quería dedicarse más a su vida personal, ahora una serie de mensajes en las redes sociales alertó a sus fanáticos y preocupó a varios de sus amigos.

Durante el fin de semana, la hermana de Vanina compartió una seguidilla de reflexiones en sus historias de Instagram que encendieron las alarmas de sus seguidores.

"Pasada la crisis, quedate con el que te llamó, escribió o se preocupó por saber cómo estabas. Es por ahí", fue una de las frases que Escudero compartió y luego agregó: "Los que murieron ayer, tenían planes para esta mañana".

Supuestos

Las primeras especulaciones de los seguidores apuntaron a una crisis matrimonial pero la periodista Estefi Berardi fue la primera en salir a desmentirlo: "Le escribí y me dijo que no estaba separada pero que estaba pasando por un mal momento personal. Aún no se siente lista para contarlo", dijo la panelista en Mañanísima.

Por si esto fuera poco, Silvina y Federico cumplieron por estos días el primer aniversario de su boda pero, frente a esta desconocida situación que le toca vivir, decidieron suspender el festejo. "No quiero hablar demasiado pero sí estoy pasando un momento difícil, muy complicado que no tiene que ver con mi matrimonio", insistió.

Confirmación

Este lunes 11, Silvina apareció en sus redes para confirmar: "Los que me siguen desde hace tiempo saben que soy muy reflexiva que siempre se queda con lo importante que para mí, son los vínculos que uno tiene, que ha sembrado toda la vida y que hoy cosecha. Si hay algo que atesoro en la vida es esa gente, que no se baja del barco".

Indicios

Hace unos meses, la bailarina tuvo que someterse a una cirugía de la que no quiso contar demasiado pero que sí admitió que la tenía preocupada. Entrevistada por Pronto, Escudero confirmó que debía sacarse unos quistes y que la recuperación fue larga. Luego, la bailarina también negó estar embarazada.

Hasta el momento nadie sabe qué le sucede a Silvina hasta que ella no salga a contar lo que realmente pasa.