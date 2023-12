Comenzó Gran Hermano con 20 participantes polémicos

Este lunes finalmente comenzó la nueva edición de Gran Hermano en la pantalla de Telefé. Como sucedió en los envíos anteriores, Santiago del Moro estuvo al frente de la conducción y, desde las 21.45 hasta pasada la medianoche, se conocieron a los 20 participantes, dos más que en el último GH.

Según anunció el conductor casi a la despedida del primer programa, este martes a las 22.30 ingresarán dos participantes más, situación que desconocen los 20 hermanitos que ya están dentro de la casa.

Con un premio de 50 millones de pesos, seis meses de competencia y tres casas como premio, el certamen arrancó con los siguientes participantes:

Federico Farías: es de Tucumán y contó que le dicen “ManzanaSK” o “Big Apple”, y que vive en Buenos Aires con su perrito gracias a que logró un hit de RKT Cumbia que tiene millones de vistas en TikTok.

Zoe Bogach: vive en Recoleta, que le preguntan si es Barbie y que su padre le brinda todo lo necesario para subsistir. Además, contó que desconoce absolutamente todo acerca de las tareas domésticas.

Alan Simone: vino de Chivilcoy, explicó que trabaja en el campo con su padre, que lo encaminó por ese lado tras “calentar la silla en la escuela por varios años”.

Isabel Denegri: llegó a Gran Hermano desde La Plata definiéndose como “una diva anónima”, una “borracha conocida” y “una abuelita diferente”. Es cinturón negro en tae kwon-do, sommelier, y reveló que “la van a amar cuando cocine”.

Lisandro Navarro: Este joven de 35 años entrena, cocina y es asesor financiero. Se separó tras descubrir una infidelidad porque es “muy transparente”.

Rosina Beltrán: Esta uruguaya se definió como “muy impusiva, frontal y sin filtro”. Contó que está soltera, y mostró un tatuaje que tiene en sus labios con la palabra éxito.

Martín Ku: Se define como un “argenchino” y “muy competitivo”. Asegura que es muy amigable y que tiene una estrategia de “jugar para afuera”. Dejó una novia afuera de la casa.

Lucía Maidana: Es jugadora de fútbol y tiene nueve hermanos que la fueron a despedir al estudio de Gran Hermano. Está en pareja hace tres años con Virginia. Es de Salta.

Axel Nicolás Klekaylo: Es de Apóstoles, Misiones, pero vive en Posadas, la capital provincia y se define como “un poco tímido” pero también como “gatito amoroso”. No le gusta trabajar, y contó que se mudó con varios amigos a Posadas.

Denisse Belén González: Llegó de Trelew, Chubut para estudiar abogacía y vive sola porque le encanta estar así. Le encanta estar al aire libre, pescar, hacer asados y es muy coqueta.

Emmanuel Vitch: Es colorista de una peluquería, pero también canta y baila. Está casado con un piloto de la Fuerza Aérea Argentina. No le gusta la mentira y va de frente.

Agostina Spinelli: Es policía, vive en San Fernando y tiene una hija de 16 años, pese a lo cual se fine como “muy llorona”.

Williams López: Llegó vestido de gaucho desde un pueblito de 20 habitantes de Olavarría llamado Santa Brisa aunque nació en Corrientes. Le gusta hacer cosas todo el tiempo para no estar “encerrado y aburrido”.

Carla Destéfano: Esta abogada, que no ejerce, es de Villa Adelina. Se recuperó de una cruel enfermedad, y en su peor momento conoció a su pareja, Huguito, al que ama. Se considera hiperactiva, y cree que va a conquistar al público con su habilidad como vendedora.

Nicolás Grosman: Es de Ramos Mejía y dice ayudar a las personas a mejorar su vida como coach. Se considera un motivador, aunque dijo que está dispuesto a mentir, a actuar y a desplegar todas sus habilidades histriónicas con tal de ganar.

Juliana Scaglione: Es deportista, entrenadora y creadora de contenidos. Su apodo es “Furia” porque era doble de riesgo y llegó a tirarse de un piso 21 en Puerto Madero. Tuvo dos parejas mujeres y dos hombres, es muy romántica y asegura que es graciosa.

Joel Ojeda: Este azafato entró a Gran Hermano porque “quiere salir de su zona de confort”. “Mi droga sana es la adrenalina de hacer algo distinto”, señaló el joven, que asegura que nunca tuvo sexo en un avión.

Florencia Cabrera: Es productora y diseñadora de modas y también comenzó a trabajar como modelo “curvy”. “Hace muchos años que quería ser modelo y siempre tuve este cuerpo no hegemónico como muchas chicas. No me podía ver. Era verme y odiarme, pero hasta acá llegó. Yo soy esto y tengo que disfrutarme”.

Hernán Ontivero: Este cordobés muy “entrador” dice saber moverse en la casa en lo referente a las tareas diarias y contó que su apodo es “El negro Onti”.

Catalina Gorostidi: Es pediatra y le gusta subir fotos “hot”. Se confesó “ex botinera” y asegura que salió “Con medio plantel de Talleres y con un campeón del mundo”.