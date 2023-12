Marcela Tauro se reconcilió con su novio 20 años menor

A pocos meses de haber anunciado su ruptura con Martín Bisio, Marcela Tauro reveló que la pareja no logró desvincularse por completo y, en consecuencia, han decidido continuar con su relación. Este hecho ha permitido que se conozcan más detalles sobre el origen de su amor y los motivos que les impidieron separarse por completo.

La periodista había comunicado su separación algunas semanas atrás, explicando: “Tenemos diferentes perspectivas de la vida en este momento. No hubo terceros involucrados ni nada por el estilo. Aunque existe amor, la separación se vuelve más complicada cuando ese sentimiento persiste. No obstante, en este momento, buscamos cosas diferentes”.

A pesar de estas declaraciones, la presencia constante de Marcela Tauro junto a Martín Bisio despertó la curiosidad de Pampito, quien no pudo evitar preguntar en el programa Intrusos: “¿Te has reconciliado con tu novio? En Instagram siempre te veo con Martín, viajan a Rosario...”. Ante esta inquisición, Marcela Tauro no tuvo más opción que revelar la verdad: “En realidad, nunca nos separamos del todo. Así que aquí estamos. No sé cómo describirlo”.

La relación entre ambos comenzó hace más de siete años, cuando Martín Bisio fue presentado por Debora D'Amato y Pablo Melillo, propietario del bar Negroni. La periodista compartió que uno de los aspectos más desafiantes fue enfrentarse a la diferencia de edad, ya que Martín Bisio es 20 años menor que Marcela Tauro. "Lo conocí, me lo presentaron, pero ¡me ocultaron la edad!", comentó la periodista.

A pesar de las inseguridades iniciales, Marcela Tauro confesó: "Cuando conocí a Martín, pensé que era todo lo que yo quería, pero que era muy joven". Las preocupaciones sobre la edad y las diferencias físicas se superaron gradualmente: "Cuando empezamos a salir, estaba nerviosa. Imaginen a una mujer de 52 años con celulitis, imperfecciones. Martín es más joven, entrena, y me daba vergüenza desnudarme frente a él. No fue fácil, pero superé todo porque valía la pena".

A pesar de los intentos previos de darse un tiempo, la pareja nunca logró separarse por completo. Ahora, Marcela Tauro ha confirmado que continúan juntos como pareja y se encuentra "muy contenta".