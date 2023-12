Catalina, la botinera de Gran Hermano

Desde el ingreso de los nuevos participantes a Gran Hermano, comenzaron a circular algunos datos sobre la vida privada de los "hermanitos" en las redes sociales como en los medios de comunicación.

Eso es lo que ha sucedido con Catalina Gorostidi, la médica pediatra convertida en influencer y quien en su presentación oficial de Telefe, dijo haber mantenido un romance con un campeón del mundo.

LA HIJA DE UN DT DEL ASCENSO ENTRÓ A #GranHermano uD83EuDDF3



Se trata de Catalina Gorostidi, hija de Adrián Gorostidi, quien hasta hace poco era el entrenador de Juventud Antoniana de Salta pic.twitter.com/K6UL7aJJsc — Solo Ascenso (@SoloAscenso) December 12, 2023

Todo apuntaría a que Cuti Romero es el futbolista que enamoró a la hermanita por varios meses: “Fui muy botinera. Básicamente fue como salir con todo el plantel de Talleres y Belgrano a la misma vez”, contó ella en la emisión del programa de lunes.

“Yo no paso desapercibida, siempre llamo la atención. Soy justiciera. Lo que me molesta, lo digo. Si hay que hacerlo voy a ir a la yugular, no me importa nada”, añadió Catalina, quien es hija de Adrián Gorostidi, entrenador de Juventud Antoniana de Salta.

Las redes no se equivocan

Apenas la morocha pisó la "casa más famosa del mundo", las redes sociales comenzaron a indagar sobre la vida de la médica. Fue el periodista

Juan Etchegoyen, el periodista de Mitre Live compartió algunos datos más sobre este breve romance. “Ustedes saben que empezó Gran Hermano y ya hay polémica. Hoy tengo la respuesta a una de esas cosas que ayer sorprendieron, me dieron el nombre del jugador campeón del mundo con Argentina que tuvo un affaire con Catalina Gorostidi”, comenzó.

Catalina Gorostidi con 6800 seguidores hasta el momento

“Les diría que la fuente que me pasa el dato es inobjetable. La data proviene desde la provincia de Córdoba. A mí lo que esta persona me cuenta es que cuando vieron que había entrado esta chica al reality muchos se rieron y preocuparon también por cualquier cosa que pueda decir”, añadió el conductor de Mitre Live.

Nombre: María Catalina Gorostidi "Cati"

Edad: 31 años.

Cuenta Instagram: catigorostidi

Seguidores contados antes de GH: 8.012.



Sigue (19/20)#GranHermano #GranHermanoArgentina pic.twitter.com/9VX3NbN2VY — Opinión Nocturna (@opinionnocturna) December 12, 2023

Sumando más detalles, el periodista explicó: “Quien habría salido con Catalina es el Cuti Romero. Me aportan que cuando el defensor jugaba en Belgrano tuvo una relación importante con Catalina, me hablan de varios meses juntos, esto fue entre el 2016 y 2018”.

"Yo quiero imaginar que, en ese momento, el Cuti estaba soltero. No me dan más detalles que lo que estoy contando por ahora. Esto habría sucedido cuando él recién llegó a la primera del conjunto cordobés, luego ya se estableció en Europa para seguir su carrera y a Catalina no la vio más”, concluyó Etchegoyen.