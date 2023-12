Escándalo en el Bailando por un acto casi sexual en la pista

Al parecer todo vale cuando de rating se trata y esta frase, la sigue al pie de la letra Marcelo Tinelli quien no dudó en sumarse a un juego casi erótico entre bailarines en la noche del martes.

El escándalo comenzó en la red social "X", cuando la cuenta del programa LAM publicó un breve video en donde algunos bailarines se besaron entre todos y el conductor, no dudó en sumarse a este activo grupo.

“Las hormigas de mi casa en las facturas”, fue el texto, a modo de broma, que agregó la cuenta del programa conducido por Ángel de Brito en donde se observó, que el novio de Milett Figueroa se animó a lamer la espalda de un bailarín.

Críticas

Las redes sociales no se hicieron esperar y comenzaron a criticar el ciclo de LaFlia porque en el estudio había menores en el momento del beso grupal.

Las hormigas de mi casa en las facturas. #LAM pic.twitter.com/S0cFbc8Hf5 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) December 13, 2023

“¿Ya no saben cómo hacer para sumar rating, no?”; “Gran Herm+ano se los va a comer”; “Qué asco, se pasan”; “¿Alguien, todavía, tiene alguna duda sobre Tinelli”; “Le tenía unas ganas al bailarín, Tinelli”; “Señor grande”; “Me dio entre pena y asco”; “¿Tinelli está enamorado de Coki? Se pica con lo del novio, con el bailarín de Sex y no es previa”; fueron solo algunos mensajes que comenzaron a circular en la ex red del pajarito.

Rating

Evidentemente el Cabezón se vio desplazado por la llegada de Gran Hermano y el arrasador número de rating que el programa de Telefe gana, desde el lunes 11 de diciembre.