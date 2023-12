Fantino acusó a Fernández de abandonar a Dylan y el ex presidente lo cruzó

Poco tiempo antes de que abandonara su cargo como presidente de la República Argentina, se conoció que Alberto Fernández se mudaría a España. En ese contexto el periodista Alejandro Fantino aseguró durante un programa en vivo que el ex mandatario iba a abandonar a su perro Dylan para poder hacer este viaje. Sorpresivamente el jefe de Estado saliente le contestó directamente al comunicador, contándole con lujo de detalles cuál es la situación de sus mascotas.

Esta acusación se dio en el macro del programa llamado 'Multiverso Fantino', que es conducido justamente por el periodista dentro de su propio medio llamado 'Neura'. En ese contexto él aseguró que un miembro de ese mismo ciclo le había revelado que Fernández había abandonado a sus 3 perros para irse a España y que puntualmente a Dylan lo había dejado en una veterinaria.

'Un tipo que abandona a un perro es mala persona. Si se confirma que Alberto Fernández lo abandonó, es mala persona', lanzó Fantino al aire. Esto comenzó a tomar relevancia en redes sociales, provocando un efecto inesperado: que el propio ex mandatario le escribiera por WhatsApp a Fantino y que ese mensaje se filtrara.

'Buen dia Alejandro. Soy Alberto Fernández. He leído que decís que soy una mala persona porque abandoné a mis perros. Yo no sé si te darás cuenta el daño que se causa diciendo ese tipo de cosas. En primer lugar, yo no abandoné a mis perros. Dylan sigue conmigo en Puerto Madero y estoy organizando todo para llevarlo conmigo cuando viaje', rezaba el principio del texto.

Seguidamente, el saliente jefe de Estado explicó precisamente cuál es la situación de sus otras mascotas. Esto se debe a que, además del Border Collie llamado Dylan, la familia Fernández también tiene otros dos canes que fueron bautizados como 'Prócer' y 'Blue'.

'Prócer (que tenía un problema de convivencia con Dylan de tal magnitud que nunca podían estar juntos porque peleaban por ver quién era el jefe ) va a quedar con el hijo del Profesor Romero que es uno de los veterinarios que siempre lo atendió. Y finalmente Blue se queda con la señora que trabaja en casa hace más de veinte años. Yo no abandoné a ninguno de mis perros. Hablo regularmente con quienes quedaron con Prócer y Blue para ver cómo están. Dylan que siempre vivió conmigo, vive y seguirá viviendo conmigo. No sé si tenés perros. Pero los que sí tenemos los amamos profundamente y algo como lo que dijiste me deja la peor sensación', sentenció.