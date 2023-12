Gustavo Sofovich filtró quién será el nuevo conductor de Polémica en el Bar

Luego de "tirarse flores" en el aire de América, Gustavo Sofovich y Marcela Tinayre están en un fuerte enfrentamiento por la conducción de Polémica en el Bar.

En medio de esta tirante situación, el productor dejó en claro su deseo de que la hija de Mirtha Legrand no siga al frente del histórico programa de actualidad, charla y debate.

La madre de Juana Viale no dudó en reconocer que le gustaría seguir trabajando en el programa de América pero que su vida no cambiaría mucho si no llega a hacerlo.

Invitado al ciclo de Carmen Barbieri, "Mañanísima", el hijo de Gerardo comentó que le gustaría tener a Baby Etchecopar al frente de su ciclo.

Casi confirmado

Frente a las panelistas ansiosas por preguntar, fue Majo Martino quien no dudó en ir por otra versión: "¿Va a hacer Polémica? ¿La sacás a la Tinayre para poner a Jey?", le consultó la mediática. Para sorpresa de todos, Gustavo Sofovich no respondió, pero hizo una sonrisa cómplice, en la que dejó entrever que es cierto.

Para cerrar, Carmen aseguró: "No está nada mal que le propongas a Jey, me gusta que esté en Polémica".