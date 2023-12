Marcelo Tinelli a la pista: el conductor se sumó a la coreo de su joven novia

Con la intención de poner al aire contenido que intente competir con "Gran Hermano", este jueves el "Bailando" tuvo una noche especial porque, por primera vez en la historia del ciclo, Marcelo Tinelli se sumó a una de las performances.

La participación del Cabezón fue puntualmente en el baile de su novia. Milett Figueroa, dentro de la categoría de baile hot con el que el ciclo viene sorprendiendo hace varios días.

uD83DuDC40uD83DuDC69????uD83DuDC68 Ecko aclaró cuál es su relación con La Joaqui:



Luego de la presentación Marcelo Tinelli le preguntó si estaba de novio con la artista.



¿Qué dijo el rapero en la pista del Bailando? Mirá uD83DuDC47 https://t.co/WKIiWI6xHD pic.twitter.com/wertcMm1Uy — Diario Río Negro (@rionegrocomar) December 14, 2023

Si bien el baile del conductor llamó la atención, no logró darle un buen puntaje a toda la coreografía que solo recibió críticas de los jurados. En el comienzo Ángel de Brito dijo: "Me gustó cuando se juntaron en el centro y bailaron los cuatro chicos juntos. En algunos momentos lo sentí un poco restringido, como que iban hasta ahí. No se soltaban del todo. Era algo muy coreográfico. Yo creo que lo peor igual fue la participación de Marcelo".

Mi viejo cambio la tele para ver el bailando y esta marcelo tinelli en bolas, ok. — (=^?^=) (@Crlws_snchzzz) December 13, 2023

De inmediato Tinelli contestó: "¿Eso fue lo peor? ¿Eso también fue parte de la coreografía y se va a puntuar? No hice nada yo, estaba sentado".

Continuando con su explicación, el conductor de LAM sumó: "La condicionaste desde el principio a Milett. Le mataste la gracia de la silla porque ya lo habías anticipado. Encima le arruinaste el final porque siempre le decimos a los participantes que mantengan la postura hasta el final".

Arrancó el Reggaeton Hot pero no fue tan hot como nuestros jurados esperaban. uD83EuDEE3uD83CuDF36?



Marcelo Tinelli lo bautizó "Reggaeton Piscoanalizado" uD83DuDE02



Cuál les gustó más? #Bailando2023 pic.twitter.com/jNCFfLwLu0 — Bailando 2023 (@elbailandookay) December 8, 2023

"Yo la mantuve, si estaba sentado", se defendió Tinelli. "Pero te estabas matando de la risa", insistió el jurado. "Es que no entendía qué iban a hacer. No sabía si romperle la boca de un beso o si me iban a tirar para atrás", sumó el conductor para decir: "Era un chape pero sin risas".