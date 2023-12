Sin ropa, Ivana Nadal mostró todos sus tatuajes

Tan sensual como siempre, Ivana Nadal calentó las redes sociales al posar sin ropa desde su lugar en el mundo, Tulúm en México.

Amante de la vida natural y de la autorealización, la ex panelista de "Bendita" no dudó en dejar una profunda reflexión en su cuenta de Instagram: "Para que haya cambios en tu vida, tenes que animarte a hacer cambios. Es necesario dejar de ser todo lo que ya no sos, para convertirte día a día en vos. En tu mejor versión", comenzó diciendo.

Luego agregó: "Estamos en este juego para experimentar, para disfrutar, para elegir de que manera transitar cada segundo. No te olvides de recordar q estás vivo! Q podes dejar de actuar en automático. Rompe tu matrix mental en cada acción. Obsérvate. Quién sos? Quien está manejando tu vida? Te amo. Podes TODO. Anímate", se animó a decir la morocha.

Junto a este pensamiento, Nadal posó desde la playa y se mostró de frente y espalda luciendo su impresionante colaless para locura de sus fanáticos.