Violencia mediática, la horrible experiencia de Gloria Carrá

En las últimas semanas, la actriz argentina Gloria Carrá estuvo en Uruguay invitada por un programa de televisión que la convocó para hablar de su carrera, su trayectoria y futuros proyectos.

Antes de que comenzara la entrevista, la producción lanzó al aire un video que lejos de mostrar la trayectoria de la ex mujer de Luciano Cáceres, se centró en el abuso sufrido por la mujer a sus 18 años, su dramática infancia, la muerte de su padre, la enfermedad de su madre y la conflictiva relación con su hija Ángela Torres.

Impactada por el informe, Carrá no dudó en expresar: “Me pareció un poco fuerte el informe. Es un montón. Lo que dijo el informe es verdad, pero para contar eso se crea un clima, pero empezar así…lo digo para que lo tengan en cuenta, así no se recibe a una persona”, comenzó diciendo la invitada.

Análisis

Las repercusiones por lo sucedido fue analizado en LAM (América) y Fernanda Iglesias no dudó en decir: “Fue violencia mediática”. A continuación, explicó que en un momento se puso a llorar. “Pregunté si se levantó y se fue, y no, se quedó hasta el final”, agregó la periodista.

Luego, la actriz le mandó un audio en el que dijo: “Lo primero que tendrían que hacer es pasarme el informe que hicieron sobre mi vida. Ese informe no lo subieron nunca porque yo les dije que iba a hacer algo, entonces se cubrieron y no subieron ni la nota ni cuando yo les dije que eso estaba mal. Estamos tratando de conseguir el informe y nos lo están negando”.

“No puede haber dos versiones. Cualquier persona que vio el programa al aire sabe lo que me hicieron. Fue de una violencia mediática muy fuerte. Fueron muy cruel y se metieron con mi vida, pero no con mi vida privada, de una pareja, se metieron con mi vida de chiquitita. Haciendo un informe con eso y teniéndome al aire. Me hace mal de verdad, no estoy exagerando. Salí y me puse a llorar”, cerró Carrá que prometió no para hasta que se disculpen por lo hecho.