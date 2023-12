Ni los famosos se salvaron: los daños del temporal de Buenos Aires

Este fin de semana, Buenos Aires vivió una noche de desconsuelo e incertidumbre ante la llegada de un temporal que se registró en la noche del sábado y madrugada del domingo.

Árboles caídos, techos volados, paredes derribadas, cables cortados y mucha agua en las calles fueron algunos de los sucesos que se vivieron en distintas zonas.

Marley fue uno de los primeros en mostrar un árbol caído justo en la puerta de su casa y del peligro que eso representó para los habitantes de su barrio.

También la joven Emilia Mernes publicó en sus redes sociales el miedo que sintió en el momento de la tormenta y aseguró que su edificio se movía por las fuertes ráfagas de viento.

“Tengo miedo, se mueve el edificio. ¿Ya me puedo ir a dormir?”, lanzó la cantante. Luego también Rusherking no dudó en recomendar: “Quédense en sus casas, no salgan a ningún lado con este clima. Cuídense ustedes y sus familias”.

Un evento que desoyó las recomendaciones de los meteorólogos fue la famosos fiesta Bresh de Palermo en donde se estaba realizando un show en vivo cuando las ráfagas destruyeron el escenario y se vivieron momentos de pánico e incertidumbre.

El cantante Emanero expresó: “Estaba en la Bresh y de repente tornado, nos fuimos corriendo. Ya estamos a salvo, espero que no haya sido tan grave”.

El oso rosa de la Bresh dando vuelta carnero sobre la gente#Tormenta pic.twitter.com/zLPQ55GOGb — Flor (@Flor_Cas) December 17, 2023

Alejandro Fantino estuvo en un evento de Bahía Blanca, donde la furia de la tormenta se sintió al punto tal que tuvo fallecidos.

El conductor de televisión y radio compartió el antes y después de cómo quedó la carpa en donde, junto a familiares y amigos, estaba disfrutando de un encuentro social. Fue la periodista Laura Ubfal quien compartió el posteo del futuro padre a través de sus redes sociales.