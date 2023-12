Furia de Gran Hermano contó por qué nadie quiere ser su pareja

Nadie puede negar que la presencia de Juliana Carla De Stefano en la casa de Gran Hermano está inquietando a los demás participantes, mucho más aún cuando en la primera eliminación se quedó y fue el cordobés Hernán quien debió dejar la casa.

En una charla casi íntima, Furia escuchó lo que dijeron algunos de sus compañeros que dijeron cómo la vieron apenas ingresó al reality.

Primero Florencia, la modelo curvy se refirió a su experiencia y dijo: "Yo reseño bares y boliches y muchas veces lo que veo es que soy vieja o gorda para los boliches. A mí me encanta divertirme. El cuerpo un poco más gordo está pegado a una depresión muchas veces. Podés ser súper flaca e igual estar hecha mier... de la cabeza o tener una enfermedad. No tiene nada que ver. Me molesta bastante esa situación", expresó dolida.

Luego Carla comentó: "Una mina hermosa pero que sea una idiota, dura dos segundos (con un hombre)". Frente a esta declaración, Furia comentó: "Igual, básicamente, a mí no me han elegido para ser pareja de nadie porque me dicen: 'No te puedo presentar con mi familia'".

Admitiendo que los prejuicios existen, Carla le contestó: "Yo a una persona como vos la asocio con un montón de extremos mentales. Yo que no me hago tatuajes, soy una mina tranqui, estándar. Yo veo en la calle a alguien como vos y tengo el prejuicio".

"No te voy a desmerecer o no dejarte entrar a algún lado pero sí no tendría la inquietud de ponerme a hablar con una persona como vos. A mí hoy me provocás ternura y nunca pensé que una mina como vos me podía generar eso", añadió.

Finalmente, con una sinceridad extrema, Williams "el Paisa" López dijo: "Yo si la veo a la noche, cruzo la calle".