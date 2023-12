El desgarrador mensaje de Darío Barassi a un mes de la muerte de su madre

Hace exactamente 30 días falleció la madre de Darío Barassi y el nacido en San Juan viajó desde Buenos Aires con toda su familia para compartir con su mujer e hijas el sitio donde se encuentra enterrada la mujer.

A través de un carrete de fotos de su familia en la tumba de su progenitora, Darío expresó: “Primer mes, duele y parece que va a doler por un largo rato. La siento libre, plena y feliz. Pero no está acá y el egoísmo y la necesidad pesan mucho”, comenzó diciendo el actor.

Luego sumó: “A esto vinimos. Necesitaba estar los cuatro ahí, con ella, hablarle, que mis hijas canten, jueguen, la despidan a su manera ya que no lo habían hecho aún”.

Sobre la reacción de su hija mayor por verlo llorar, Barassi detalló: “Me preguntaba por qué lloraba y me saltaba encima abrazándome. Me agradeció por traerla y me pidió perdón por no creerme que la abu Lala ya no estaba acá”.

Para finalizar con su emotivo texto, el también conductor del Trece dijo: “Extraño mucho a esa mujer espectacular. Vacío y repleto. Golpeado y orgulloso. La vida misma. Gracias a todo el mundo por el afecto en la calla y en las redes. Hace bien y es valioso. ¡Te extraño vieja!", cerró el sanjuanino que disfrutará de días en la provincia en época de fiestas con familia y amigos.