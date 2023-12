Sin filtro, Jimena Barón opinó sobre el nuevo romance de Daniel Osvaldo

Es sabido que la relación entre Jimena Barón y Daniel Osvaldo no logra estabilizarse y solo se mantiene por Momo, el hijo en común que tienen.

Luego de conocerse la separación del ex futbolista de Gianinna Maradona, el mediático fue visto junto a la periodista de C5N Daniela Ballester y comenzaron los rumores de relación.

Muy huidizo, Osvaldo le escapa a las cámaras y a las guardias periodísticas porque no quiere hablar de la nueva relación amorosa con la ex Gran Hermano.

Fueron las imágenes de la pareja en salidas nocturnas, las que confirmaron esta nueva y veloz relación del también cantante de rock con la morocha de bajísimo perfil.

Por la novedad, el notero de LAM (América) buscó la palabra de Jimena Barón. Si bien la nota estuvo centrada en la defensa a las expresiones de Lali Espósito sobre el nuevo gobierno nacional, el tema de la relación de su ex no pudo ser esquivado.

El cronista no dudó en preguntar: “¿Ya conociste a la actual novia del padre de Momo?”. Frente a esta consulta, La Cobra reaccionó con un “¿Qué?” a lo que el movilero aclaró: “Hablamos de Daniela Ballester”.

“Chicos, no tengo idea de lo que me están hablando… todo lo que sea de… no es un tema para mí”, cerró la actriz y cantante dejando en claro su postura sobre el tema.