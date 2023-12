'Está con respirador': el pedido desesperado de La Bomba Tucumana

Luego de apostar nuevamente al amor, después de algunas relaciones complicadas, Gladys la Bomba Tucumana blanqueó su relación con Luciano Ojeda.

De visita en LAM, durante el mes de julio, la cantante contó que su pareja no estaba bien de salud y, entre lágrimas, aseguró que se encontraba muy mal con esa situación.

"Tuvimos una historia de amor como nunca en mi vida. Es la primera vez que amo de verdad a alguien, y tuve la desgracia y él también, de que se enfermara y quisiera atravesar su enfermedad solo. Él está enfermo y no quiere que nadie lo acompañe y yo estoy quebradísima, muerta en vida", comenzó relatando la mujer.

"Está enfermo de cáncer. Tiene apenas 37 años y es algo totalmente fuerte que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar", confesó La Bomba acerca de la enfermedad que tiene su novio.

Preocupación

Ahora, Gladys realizó un desesperado pedido por la salud de su pareja, que continúa luchando contra el cáncer. En estas horas, el hombre ingresó al hospital en buen estado para operarse, pero su situación se complicó.

A través de su cuenta de Instagram, Gladys expresó: "Hola amigos ¿cómo están? Como ustedes siempre me acompañan y yo siempre estoy presente acá contándoles mis cosas, les quería pedir a todos los que creen en Dios, oraciones para Luciano".

"Es mi pareja y lo amo muchísimo. Él no está bien. En este momento está con respirador y hago este videito porque un montón de gente se ha comunicado conmigo. Confiando en Dios y en su cuerpo, que pueda volver a estar con nosotros, conmigo", agregó la artista.

Luego, la cantante de cumbia detalló: "Ayer entró re bien a operarse, caminando, hermoso, y hoy cuando entro a terapia está intubado y los pronósticos no son tan buenos, así que les pido a todos que recen por Luciano".

Para finalizar, la Bomba Tucumana compartió una cadena de oración por Luciano: "Por favor, pedimos que nos acompañen para que Luciano se recupere y recibamos el milagro de su salud plena. Él se encuentra en grave estado luchando por vivir. Ayudanos compartiendo para que nuestras oraciones sean escuchadas y se restaure su salud".