¿Qué le pasa al Pocho Lavezzi?

Luego de participar en el fútbol profesional, Ezequiel "El Pocho" Lavezzi se alejó del medio para afianzar su vida personal. Desde ese momento, el ex deportista se alejó de los escándalos pero, en los últimos días su nombre fue nuevamente noticia cuando fue ingresado de urgencia al Sanatorio Cantegril de Punta del Este.

Las primeras versiones indicaron que el mediático había sido apuñalado y que además presentaba una quebradura. Sin embargo, con el correr de las horas, se supo que no había herida de arma blanca y que solo se trataba de una fractura de clavícula según el comunicado del centro médico.

En la emisión de "LAM" (América) de este miércoles, Yanina Latorre brindó detalles sobre cómo vive el Pocho ahora que ya no se dedica al deporte. Primero, la panelista puso en contexto donde se encontraba Lavezzi previo a su internación: “Lo cierto es que ayer él tuvo una fiesta de unos amigos que hicieron como un tributo en la Scaloneta, hicieron un cumpleaños. Él estaba con su hermano y con una chica que está saliendo, Guadalupe. No se si es una novia oficial pero hoy lo estuvo acompañando todo el día”, dijo la rubia.

Luego agregó: “Empezó a trascender que estaba apuñalado y con la clavícula rota y salió que el hermano también estaba lastimado, entonces se dijo que había sido una pelea entre ellos. Después quisieron bajar los decibeles y un familiar dijo que se subió a una escalera a cambiar un foquito, pero el que lo conoce al Pocho Lavezzi en esa mansión no se va a poner a cambiar foquitos”, repasó Latorre sobre los rumores que trascendieron en las últimas horas.

Acto seguido, Latorre reveló que el ex futbolista no está transitando el mejor momento a nivel personal: “Lo cierto es que, hace tiempo, el Pocho Lavezzi no la está pasando bien. No está pasando un buen momento de su vida, no está bien. El tema de tener mucho dinero, te quedas sin trabajo de un día para el otro, un trabajo tan genial. De esos tipos que uno solamente ve la plata y el Instagram, no la empezó a pasar bien, empezó a tener malas juntas, salir mucho de noche y anoche tuvo un episodio”, aseguró Yanina.

“En ese episodio se puso un poco molesto y un poco violento y su hermano, lo agarró e intentó ayudar porque no fue una pelea entre hermanos. Ahí se desenvuelve toda está catomba. Alguien se asusta en la fiesta, llaman a la policía, interviene la ambulancia, se lo llevan al Pocho que era el que estaba más lastimado”, informó la panelista.

Por su parte, Maite Peñoñori añadió que Ezequiel está afectado por el quiebre de la relación que mantenía con su ex manager. “Tenían una relación de muchísimos años. Aparentemente, al menos, por lo que el Pocho denuncia es que lo estafó en muchísimo dinero. Mucho, mucho dinero. Ahora están en juicio y a mi me dicen, que ese tema también al Pocho lo tiene muy mal y muy perseguido. Al punto de sentir que le va a mandar gente. Siente que lo siguen”, especificó la angelita.

“Bueno, esto es un poco de lo que le está pasando, por eso estos episodios, es un disparador. Con Junior eran familia”, sumó Yanina sobre la relación y Maite terminó diciendo: “El vínculo con él era muy, muy cercano. De amistad. A mi me hablan de 30 millones de dólares. Es mucho dinero y está judicializado”.