Lizy Tagliani fue borrada de la tapa de una reconocida revista

Como cada fin de año hay algunas revistas que reúnen a los famosos y personajes del año para hacer una gran tapa de fiesta y reconocer la labor de cada uno de los participantes.

Así como lo hace Gente, también Caras hace lo suyo con su fiesta al rojo vivo de la que participan muchas celebridades e influencers del momento.

Días atrás en LAM (América), cuando la publicación de la editorial Perfil salió a la venta llamativamente, la foto de Lizy Tagliani no estaba en ninguna de las dos tapas.

La conductora de Telefé, el día de la foto y la gala, realizó posteos en sus redes agradeciendo a las marcas y asesores de moda que la ayudaron para tener un perfecto look.

Yanina Latorre, al frente del programa de espectáculos de Ángel de Brito, se refirió a la ausencia de la mediática y dijo: "Tenemos el móvil, por eso sabemos que estuvo ahí, no nos pueden decir 'no vino'".

Luego Latorre compartió la reacción de Tagliani: "Cuando lo vio se calentó, porque ella es muy solidaria, la hija de una amiga que se recibió de estilista y le dio su primer laburo. La chica la vistió, armaron un equipazo y fueron todos a la foto. Fuera de que a las chicas les sirve las redes de Lizy, porque promociona quién la arregló, cuando vos vestís a alguien para una tapa queres la tapa para decir 'a ella la vestí yo'".

"No solo eso, sino que en la foto interna de cada uno ponen quién te vistió. Capaz que ahí también había una mención a la chica", comentó Maite Peñoñori. Entonces, Yanina concluyó contando: "Después dice que se mató de la risa... El tema es, ¿qué pasó acá? ¿La bajó alguien? Ella prefiere pensar que se la olvidaron".

Audio y confirmación

Luego la conductora temporal de LAM puso al aire un audio de Lizy: "Me enteré, voy a pensar que se ha traspapelado y que son cosas que pueden pasar. Por suerte las redes sociales ahora nos ayudan a visibilizar un montón, así que toda la gente que trabajó, que es lo que más a uno siente... El resto será la próxima, no pasa nada. Igual, vestida de rojo era un matafuego, así que en el fondo está bien".

Para cerrar, Yanina dijo: "Es maravillosa, se lo toma bien, pero imaginate, es una ninguneada, no te la podes olvidar. Si te la olvidaste, es una falta de respeto. No podes invitar una figura de la talla de Lizy y después olvidártela o bajarla porque alguien te lo pidió. Igual yo pienso que nadie la bajó, que se la olvidaron, lo que me parece más falta de respeto".