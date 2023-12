Pidieron la detención inmediata del Teto Medina

Nuevamente el Teto Medina es noticia porque luego de haber sido procesado por las denuncias de abuso sexual, hace un mes atrás, por parte de Mónica Fernández, el mediático se encuentra más complicado a causa de una decisión judicial que podría cambiar su vida.

"El juez debería rever su decisión principal y ordenar la detención hoy o mañana", explicó Alejandro Cipolla sobre el caso de su cliente.

Todo ocurrió en el programa de América "A la tarde", cuando el periodista Diego Esteves se refirió a la situación judicial de Medina: "Es un revés judicial para el Teto Medina. El juez de primera instancia había dicho que no a su detención, pero la cámara le pidió que lo revisara porque la pena en expectativa es altísima”.

Luego, el periodista sumó: “Le pueden dar 35 años de prisión y eso hace que haya riesgo de fuga, lo que obliga a que la prisión preventiva sea inminente. Va derecho a una condena, el procesamiento está firme", aseguró.

Por su parte, el abogado dijo: "No debería quedar impune. Una expectativa de 35 es poco, yo podría llegar a pedir hasta 50 en el juicio oral. ¿Qué garantías tengo yo de que a la víctima no le pase nada o de que él no se vaya del país?".

Caso Medina

Lo que ocurre es que, el ex integrante de VideoMatch fue procesado tras la denuncia por abuso sexual, la cual generó que le embargaran más de 20 millones de pesos y le pusieran una orden de restricción.

uD83DuDD34 Teto Medina: la Justicia rechazó el pedido de nulidad



uD83DuDCAC “El juez debería rever su decisión principal y ordenar la detención hoy o mañana”, expresó Cipolla, el abogado de la denunciante.



Cc #ALaTarde @jotaxTV pic.twitter.com/SOq8CRx5yL — América TV (@AmericaTV) December 21, 2023

“Procesaron a Teto Medina por abuso sexual con acceso carnal y lo embargaron por más de 20 millones de pesos. Además, le impusieron restricción de acercamiento a la víctima”, había anunciado German Pampa Mónaco hace unos meses por medio de su cuenta de Twitter.