Qué le pasó en la cara: el extraño accidente de Juli Poggio

Este fin de semana extra large por la Navidad, Julieta Poggio preocupó a sus fanáticos luego de protagonizar un accidente grave cuando paseaba en yate junto a amigas.

A través de un video que grabó para tranquilizar a su fandom, la ex Gran Hermano se refirió al episodio que vivió el sábado último y mostró cómo quedó su rostro a causa de las heridas que sufrió en la boca y en uno de sus ojos.

Juli cayó de un barco en el que estaba festejando con su hermana y amigos y debió ser trasladada de urgencia a un centro médico. Luego de ser atendida y suturada, Poggio contó con detalle lo vivido y llevó tranquilidad a sus seguidores.

“Estaba en una fiesta en un barco y una chica se estaba por caer, me agarró y me empujó sin querer y me tiró al agua”, comenzó diciendo la mediática, luego sumó: "Me tuvieron que dar dos puntos".

Accidente con suerte

A través de su video, Juli posó con anteojos para ocultar el golpe en sus ojos y con sus labios con hematomas, producto de la caída.

“Hola, ¿Cómo andan? -comenzó diciendo-. Aparezco para agradecer todos los mensajitos que me mandaron y para que se queden tranquilos porque hay muchas personas que están diciendo cosas que no son, a la gente le gusta hablar al pedo”.

"Hoy no va a haber joda, claramente -dijo-. Ni tampoco maquillaje". Y señalando su look, agregó: "Pero outfit y producción, siempre".

La palabra de Julieta Poggio sobre el accidente que sufrió#JulietaPoggio pic.twitter.com/tUcMIvLJwV — InfoDelaTele (@InfoDeLaTele) December 25, 2023

“Fue una caída, un golpe bastante fuerte que me di acá en la boca. Y en el ojito, me dieron dos puntos: cuando los tenga mejor se los voy a mostrar".

"Estoy bien, fue un accidente con suerte que podría haber sido algo peor", agregó Juli. "Son cosas que pasan y es una lástima que haya pasado en estas fiestas”, lamentó.

“Quédense tranqui, gracias por todas las buenas vibras que me están mandando. Qué tengan una hermosa noche”, cerró el posteo con el que buscó calmar la gran preocupación que la noticia había generado en sus fans.

La previa

Luego del video, Poggio subió una foto de los momentos previos al accidente. En esa imagen, se la ve feliz, junto a su hermana Lol y a una amiga llamada Camila, tomando sol en el barco: “Cuando todavía éramos felices. Gracias por estar siempre”.