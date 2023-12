Novios antes de entrar a la casa: Joel y Rosi en la mira de GH

Este fin de semana y opacado por la violencia sancionada entre Furia y el Paisa, se conoció un romance nacido fuera de los muros de la casa de Gran Hermano.

Al parecer y por algunas conversaciones casi encriptadas, se supo que Joel y Rosina se conocen desde antes del ingreso al juego y, dato no menor, habrían tenido un romance.

En las últimas horas la cuenta de Twitter Tronk mostró el tenso diálogo entre el azafato y la participante uruguaya que comenzó en la zona del quincho y se extendió por casi quince minutos en los que los participantes manifestaron conocerse “de antes” mientras él le reprochaba las “muchas relaciones” que se le atribuyen a ella desde que ingresó al juego.

ESTOS DOS ESTUVIERON AFUERA



por qué le mostraba un bicho de la nada en el medio de la conversación lfakfjalsfjkalfjsa#GranHermano pic.twitter.com/C1r2KpidAw — vikitchh (@vikitchh) December 27, 2023

Durante la conversación el joven comentó: “Tipo, pensé por qué está acá... Es la segunda vez que el destino, tipo así”, a lo que Rosina lo interrumpió recordando: “Boludo, habíamos quedado en un pacto”, en referencia al acuerdo que habían sellado al entrar al reality.

Un pacto preexistente

“Ayer Alan le dijo a todo el país que le gustaba Deni y vos te viniste conmigo. Yo no tengo ningún problema que estés con nadie, vos sabiendo lo que había pasado afuera te pusiste a jugar. Yo hoy no quiero nada con vos, ayer me sentí muy incómodo”, dijo Joel a modo de reproche a la joven uruguaya.

“Pasó hace meses lo nuestro, lo mínimo que haría es entender por qué esa persona está acá. Creo que te moviste muy mal y me sentí muy incómodo. Ninguno de los que está acá sabe la historia que hubo, hacete cargo de lo que haces”, agregó Joel.

Aaaaaaa el ingreso de Joel a la casa de #GranHermano y las expresiones de Rosi al verlo (justo cortan antes de que la salude). Para mí que la reacción de él al entrar es porque la reconoció al instante. No necesito director, ya me hice toda la película. pic.twitter.com/qyYjkSQLlS — Brian (@brianturiello) December 27, 2023

“¿No dijimos de hablar todo afuera?”, le preguntó Rosina, y ante la respuesta afirmativa de Joel, dijo “¿Y entonces? No es el momento”. “A mí no me gusta exponer mis cosas privadas. Me viste y flasheamos los dos porque no podíamos creerlo”, agregó la joven.

“Creo que fuiste muy imprudente sabiendo lo que nos pasó afuera, acá te relacionaste con cuatro personas emocionalmente”, reiteró Joel, y ante la incredulidad de Rosina, agregó: “Sí, con Alan, con Nico, con Lucía. Generaste una situación incómoda mía con ellos”, finalizó diciendo el joven.

uD83DuDC41? Rosina y Joel acaban de admitir por primera vez que no solo se conocían de afuera, sino que ya estuvieron



Estoy en shock #GranHermano



(uD83DuDCF9 @vikitchh)pic.twitter.com/OwRRuXjuKF — fefe (@fedeebongiorno) December 27, 2023

¿Aplicará Gran Hermano alguna sanción por esta pareja que se conoce desde antes del comienzo del juego?

Joel y Rosina de la mano, tiembla Emma jajajaja#GranHermano pic.twitter.com/KUxKfbvdj9 — vikitchh (@vikitchh) December 27, 2023

rosina y joel hablando de cuando eran novios omg best plowtwist #GranHermano pic.twitter.com/4ZMhZujKGH — Belem? (@belemceart) December 27, 2023