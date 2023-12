Ivana Nadal en colaless, anunció que viaja a Italia

En los últimos días y con motivo de las fiestas de fin de año, Ivana Nadal fue protagonista de un emotivo momento al recibir una carta cuando disfrutaba de un día en la playa.

Instalada en Tulum, México la morocha participa de plataformas para adultos y disfruta de la playa, el mar y el contacto permanente con sus seguidores de las redes sociales.

Aparentemente lejos de su novio, Bruno Siri, el novio en común que tuvieron con Nati Jota, ahora Nadal está a punto de viajar a Italia, gracias al regalo de sus sponsor y con un motivo muy especial.

Luego de recibir los pasajes en un día de sol y de parte de su amiga más cercana, Ivana explicó su felicidad en Instagram diciendo: "Insisto tanto en la coherencia.. pero a veces no se si se entiende a lo que me refiero. Tiene que ver con la alineación personal de los pensamientos, sentimientos y acciones. Y digo personal, porque literalmente es así. Nadie es igual o parecido o comparable con nadie. Somos seres únicos, irrepetibles, inigualables. Y cada uno de nosotros pensamos, sentimos y accionamos de formas distintas. Ahora… es inteligente comprender, que tu forma de accionar, impacta en tu realidad de forma DIRECTA, y q cada vez que actúas de forma inconsciente, no existe la coherencia".

Luego sumó: "Deseas un mundo de amor, paz, entendimiento, libertad y aceptación, pero a la hora de actuar, te manejas con ira, discriminación, odio, miedo, injusticia, censura, crítica y egoísmo. La realidad es que lo que vas a experimentar no va a ser muy feliz. Así que antes de seguir criticando todo lo que sucede o resistiéndote a lo que estás experimentando, pregúntate: quien estoy siendo? De que manera estoy viviendo? Me manejo de forma coherente?".





"Hace ya 3 años que conscientemente decidí observarme y CAMBIAR, ir construyendo mi vida a partir de acciones conscientes, de pensamientos amables, de sentimientos profundos y equilibrados... el claro reflejo de mi amor propio, de creer en mi, de accionar coherentemente con amor hacia todo lo que es, lo q existe. De permitirme cambiar cuantas veces quiera para ir moldeando la persona que soy y la realidad que merezco vivir. latinos.it.eu para sorprenderme una vez mas, de todo el amor que se puede recibir, de todo el reconocimiento que la vida ti Y aparece @ene para mi. GRACIAS INFINITAS POR ESTOS PASAJES DE AVIÓN, que me acercan a mi ciudadanía Italiana, a algo que mucho tiempo fue solo una idea, un sueño… y hoy, se está haciendo realidad. Italia allá vamoooooooos", cerró Ivana feliz por el momento que le toca vivir.