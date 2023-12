Antonio Laje se despidió de América y apuntó contra el INADI

Este viernes 29 de diciembre y como cerrando el año, Antonio Laje dejó la pantalla de América TV con su noticiero Buenos Días, América, ciclo en el que estuvo al frente diez años.

La salida del reconocido periodista tiene que ver con el arribo a la pantalla de La Nación+ y también por el desgaste que sufrió Laje en los últimos años en la señal de cubo.

Antes de finalizar la edición del medio día, el conductor se tomó su tiempo y realizó un discurso con fuertes críticas contra sus detractores.

Despedida

El periodista comenzó a despedirse con un emotivo mensaje que le llegó de uno de sus compañeros, Fernando Chirelli, quien lo halagó por su profesionalismo.

Luego, Laje mostró una foto del equipo con el que se inició el noticiero y expresó: “Así empezaba BDA 10 años atrás. Vamos a empezar a disipar dudas. Yo decido irme, el canal me propuso seguir, pero creo hay ciclos que se terminan. Son 10 años, es mucho tiempo, yo la pasé fantástico acá. Realmente, yo me sentí como en mi casa porque así trabajé, con total libertad, muy cómodo. Yo acá digo lo que pienso y lo voy a seguir haciendo”.

Acto seguido, el también piloto de avión agradeció a las autoridades del canal, incluido Daniel Vila y la exdirectora de programación, Liliana Parodi. El grupo de producción fue incluido en este mensaje.

Como era de esperar, el conductor recordó las acusaciones que recibió en su contra por supuesto maltrato laboral y el apoyo que tuvo de parte de América TV en esa situación: “Yo le quiero agradecer en serio a Daniel Vila porque en este canal la pasé muy bien y tuve momentos muy complicados cuando desde una agencia de colocación que se llama INADI, que es un centro de operación política que por suerte se va a terminar, armaron una operación brutal, una operación política increíble con el único fin de sacarme del aire. Me hicieron un daño gigantesco a mí, a mi mujer, mis hijos, no sé cómo aguanté tanto pero acá estamos”, subrayó.

Y cerró diciendo: “Y esto se lo debo a Daniel Vila, porque como me conoce y sabe, desde el primer día dijo ‘vos no te movés de acá’. Para mí esas cosas son fundamentales, nunca lo voy a olvidar. Daniel, te lo agradezco de corazón, yo la lealtad la valoro muchísimo. Creo que hay ciclos que conviene cerrar y todos queremos empezar algo nuevo y volver a ponerle nuestra impronta a otro desafío. Por eso, me voy, no busquen otra razón. Estoy convencido de que marcamos una huella con el programa. No es fácil irse, pero hay que seguir adelante. Agradecimiento gigantesco a todos ustedes”.