'Asco me dan los mediocres': la furia de Julieta Poggio en las redes sociales

Hace algunos días, Juli Poggio sufrió un accidente en un barco cuando pasaba el día junto a sus amigas. La ex GH recibió varios golpes en la cara y hasta le dieron puntos.

Luego, para tranquilizar a su fandom, la rubia grabó un video para asegurar que estaba bien y que necesitaba algunos días para recuperarse.

Rumores

Luego de unos días, en las redes sociales comenzaron a circular rumores luego de una visita de Poggio al consultorio médico de guardia.

Alguien que estaba en el lugar, vio a la actriz y aseguró que ella 'se había negado a saludar a la gente y sacarse fotos con ellos'. También, los testigos aseguraron que había montado un escándalo para que el doctor le sacara los puntos ya que 'tenía que irse de viaje'.

Descargo

Enterada de la versión que acaparó la atención de los internautas, Julieta explotó de bronca y no dudó en decir: "Esta persona no solo se merece un escrache por lo irrespetuoso y poco profesional de su parte que es subir imágenes mías en un hospital sino por lo mentiroso", escribió furiosa junto a la captura de la nota, luego agregó: "Asco me dan los medios y los mediocres como este salame que se cuelgan de estas cosas e inventan con tal de un clic".

Para cerrar, Julieta aseguró: "Igual tranqui que todo en la vida le vuelve a la gente mala leche".