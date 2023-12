El Paisa de GH fue acusado de infiel por su novia en las redes sociales

En las últimas horas el nombre de Williams López, más conocido como el Paisa en Gran Hermano, se convirtió en tendencia en redes sociales.

Catalina habla con el paisa y Manzana interrumpe jajajajajajajaja#GranHermano pic.twitter.com/afpf9kV07h — VAL uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@losverdaderosar) December 30, 2023

Al parecer su cercanía a Catalina, la hermanita a la que el joven prestó atención dentro de la casa, alteró a su novia que, desde afuera, se siente engañada.

#GranHermano [URGENTE] La novia del paisa acaba de dejarlo por instagram. Williams al 9009 pic.twitter.com/pwzqQZ4Tcd — Mar ?? (@maicenitachan) December 29, 2023

Martina Brun, aparentemente, publicó una historia en sus redes sociales una situación de engaño por parte del joven: “Les pido por favor que ya no me pregunten por Williams”, dijo y agregó: “Me llegaron chats y fotos con otra chica. No es la primera vez y ya no puedo aguantar más todo esto. A partir de ahora no hablaré más de él, así que, por favor, dejen de mandarme cosas”, expresó.

En contacto con el portal Pronto, la joven enamorada negó haber realizado el posteo y contestó: "En ningún momento dije que me separé. La gente ya no sabe qué hacer, y habla cosas que no son... No, en ningún momento la subí”.