En pleno show, Duki habló de la importancia de la salud mental

Durante el primer fin de semana de diciembre, Duki se transformó en tendencia luego de realizar una profunda reflexión ante más de 70 mil personas en el Estadio de River Plate.

El referente musical se tomó unos minutos del primer show que dio para brindar un mensaje sobre la salud mental, luego de haberse emocionado hasta las lágrimas y haber abandonado una conferencia de prensa.

"La tristeza no es un momento feo, no es un sentimiento feo. Sí, nos duele, pero la tristeza nos hace fuerte, no está mal sentirse triste", comenzó diciendo Mauro Ezequiel Lombardo -nombre real de Duki- en un momento del show.

Duki estuvo en River y habló sobre la importancia de poder expresar nuestras emociones.



En un mundo que le dice a los varones que no pueden llorar o que la vulnerabilidad no es para ellos, es muy importante que un referente de la juventud abra el diálogo sobre este tema.

Luego, el influencer se refirió a la cuestionada conferencia de prensa y dijo: "El otro día yo me levanté de la conferencia triste porque estaba angustiado y había gente que comentaba 'uy este pibe es multimillonario no le falta nada'", dijo y agregó: "No importa cuánta plata tenga, lo importante es cómo te sentís por adentro. Si estás triste hablálo, contálo, decíselo a la gente. No tengan miedo de estar triste, estar triste es lo que te hace fuerte. Yo soy hombre y lloro desde que nací y gracias a eso me hice fuerte. Asique todos los que dicen que llorar y estar triste está mal son todos unos cagones y no tienen huevos".

"Yo soy hombre, lloro desde que nací y viví triste toda mi vida y gracias a eso me hice fuerte, así que toda la gente que piensa que llorar y estar triste está mal, son todos unos cagones y no tienen huevos. Yo lloro, yo estoy triste, me la banco y salgo adelante, así de simple", dijo muy orgulloso de sí.

"Si tienen problemas de ansiedad, problemas mentales, la mejor forma es salir adelante. La vida es hermosa, te lo juro, a veces parece difícil. Hay gente que la tiene más difícil que los demás y es la verdad, pero esas cosas te hacen fuerte. Si la peleás, el mérito va a ser doble. Si tienen un sueño, algo que les gusta, peleen por eso. Y si tienen que llorar lloren, y si tienen que estar tristes lo dicen. Y si alguien le dice cagón, les decís 'cagón sos vos por no querer mostrarlo, gil', concluyó en medio de la ovación de su público.