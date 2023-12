Pampita se llevó el Martín Fierro de la Moda de Oro 2023

Por segundo año consecutivo se entregaron los Martín Fierro de la Moda, y como muchos lo intuían, Pampita fue quien se consagró con la estatuilla de oro del evento.

Pampita, ganadora del Martín Fierro de Oro de la moda 2023



Seguí en América TV

Con una alfombra roja de lujo poblada de estrellas, modelos, estilistas y diseñadores, la gala anticipaba ser un gran evento y así sucedió.

En el momento final de la entrega y con el anuncio de los conductores, Ángel De Brito y Valeria Mazza, la modelo y conductora nacida en La Pampa se llevó el mayor reconocimiento de la noche.

La Cenicienta consiguió el Oro



Pampita se emocionó tras recibir el premio a mejor trayectoria como modelo y el gran Martín Fierro de la Moda de Oro y agradeció con unas palabras muy conmovedoras.



¿Te lo esperabas?

Feliz al escuchar su nombre, Carolina Ardohain besó a su esposo Roberto García Moritán, muy emocionada por el gran momento profesional y personal.

“Confío plenamente en todo lo que sucede nada es casualidad, y esto me lo demuestra una vez más. Qué sorpresa más espectacular, gracias a todos los jurados que me conocen hace tantos años. Gracias por este regalo, es un mimo al alma”, comenzó diciendo Pampita.

Luego agregó: “Se los voy a dedicar a mis hijos, creo que queda Beltrán despierto, los demás ya están dormidos... Amo lo que hago, desde el primer segundo que empecé a trabajar en esto. Lo disfruté tanto, y no me importaba absolutamente nada, ni las horas, ni subirse a un avión, estar sola, si me pagaban, nada”, dijo la ganadora en su noche especial.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda

Mejor Diseñador:

Adrián Brown - GANADOR

Fabián Zitta

Gabriel Lage

María Gorof

Javier Saiach

Verónica de la Canal

Mejor Diseñador Innovación:

Camila Romano

Romina Cardillo

Santiago Artemis

Jorge Rey

Gustavo Pucheta - GANADOR

Marcelo Giacobbe

Mejor Desfile/ Colección:

Adrián Brown- Teatro Colón (SAC)

Fabián Zitta- Plaza Mitre (Designers BA) - GANADOR

Evangelina Bomparola- Parking de Oceana (SAC)

Cynthia Kern- Kosiuko, Estadio Obras Sanitarias (BAFWEEK)

Juan Hernández Daels- Sadaels, Showroom Sadaels (BAFWEEK)

Edgardo Cotón y Mario Vidal- Iara, Palacio Paz (Argentina Fashion Week)

Mejor Trayectoria como Diseñador:

Pablo Ramírez - GANADOR

Gabriel Lage

Benito Fernández

Laurencio Adot

Roberto Piazza

Marcelo Senra

Claudio Cosano

Mejor Fotógrafo/a:

Gabriel Machado - GANADOR

Martin Traynor

Federico de Bartolo

Mejor Maquillador/a:

Verónica Mendoza

Estefanía Novillo

Regina Kuligovsky - GANADORA

Sebastián Correa

Mabby Autino

Bettina Frumboli

Mejor Peinador/a:

Sergio Lamensa - GANADOR

Zacarías Guedes

Juan Manuel Cativa

Diego Impagliazzo

Claudio Cerini

Mauro de Brito

Mejor Modelo:

Imán Kaumann - GANADORA

Micaela Argañaraz

Dafne Cejas

Juanita Tinelli

Daniela Urzi

Milagros Schmoll

Mejor Trayectoria como Modelo:

Carolina Pampita Ardohain - GANADORA

Mariana Arias

Iván de Pineda

Evelyn Scheidl

Ingrid Grudke

María Vázquez

Mejor Influencer del Año:

Wanda Nara

Lizardo Ponce

Angie Landaburu, ganadora del Martín Fierro de la moda 2023

Se llevó la estatuilla en la categoría de Mejor Influencer.



Se llevó la estatuilla en la categoría de Mejor Influencer.



Seguí en América TV

Zuzu Coudeu

Stephanie Demner

Angie Landaburu - GANADORA

Santiago Artemis

Mejor Estilo en Redes:

Natalia Oreiro - GANADORA

Zaira Nara

Carolina Pampita Ardohain

Mariana Fabbiani

Antonela Roccuzzo

Oriana Sabatini

Mejor Productor/a de moda- Asesor/a de Imagen:

Eugenia Rebolini

Mariana García Navarro

Ale García - GANADOR

Matilda Blanco

Andrés Pastor

Jorge León

Actor con Mejor Estilo:

Leonardo Sbaraglia

Franco Masini

Ricardo Chino Darín

Mike Amigorena

Benjamín Vicuña - GANADOR

Fernando Dente

Actriz con Mejor Estilo:

Natalia Oreiro

Julieta Cardinali

Dolores Fonzi

Carla Peterson - GANADORA

Eugenia China Suárez

Andrea Frigerio

Artista Musical con Mejor Estilo:

María Becerra

Lali Esposito - GANADORA

Abel Pintos

Elián Valenzuela, LGante

Tini Stoessel

Joaquinha Lerena, La Joaqui

Julieta Cazzuchelli, Cazzu

Mejor Estilo de Jurado en Televisión:

Donato De Santis - Master Chef - Telefe - GANADOR

Nicole Neumann - Los 8 escalones del millón - El trece

Damián Betular - Master Chef – Telefe

Candelaria Tinelli - Canta Conmigo Ahora - El trece

Wanda Nara – Quién es la máscara- Telefe - GANADORA

Lali Esposito - La Voz Argentina - Telefe

Mejor Estilo Femenino en Conducción:

Juana Viale - Almorzando con Juana - El rece - GANADORA

Florencia de la V - Intrusos - América TV - GANADORA

Karina Mazzocco - A la tarde - América TV

Verónica Lozano - Cortá por Lozano - Telefe

Pamela David - La ruleta de tus sueños - América TV

Carolina Pampita Ardohain - El Hotel de los Famosos - Eltrece

Mejor Estilo Masculino en Conducción:

Jorge Lanata - Periodismo para Todos - Eltrece

Iván de Pineda - Pasapalabra - Telefe - GANADOR

uD83CuDFC6 #MFModa |Iván de Pineda , ganador del Martín Fierro de la moda 2023



Se llevó la estatuilla en la categoría de Mejor Estilo Masculino en COnducción.



Seguí en América TV

Marcelo Tinelli- Canta Conmigo Ahora - El trece

Beto Casella- Bendita- Canal 9

Santiago del Moro - Gran Hermano - Telefe

Chino Leunis – El hotel de los famosos- Eltrece

Panelista Femenina con Mejor Estilo:

Yanina Latorre - LAM - América TV - GANADORA

Agustina Casanova -Telefé Noticias- Telefe y Sportscenter- ESPN

Sol Pérez - Gran Hermano – Telefe

Luli Fernández - Socios del Espectáculo - El trece

Marina Calabro- 8 AM, El diario de Leuco- LN+

Estefanía Berardi - LAM - América TV

Panelista Masculino con Mejor Estilo:

Diego Ramos - LPA - América TV

Marcelo Polino - Flor de Equipo - Telefe

Daniel Gómez Rinaldi - Implacables y Qué mañana! - El Nueve

Fabian Medina Flores - La Jaula de la Moda - Ciudad Magazine - GANADOR

José María Muscari -El Hotel de los famosos-El Trece

Franco Torchia – Todas las tardes – El Nueve