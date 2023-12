Rocío Oliva tiene nuevo novio

Luego de permanecer un tiempo lejos de los medios, Rocío Oliva volvió a ser noticia por su reciente y blanqueada relación amorosa.

La ex de Diego Maradona encontró el amor en los brazos de José Núñez, el productor de América TV y Jotax, tras la viralización de una foto juntos en los Martín Fierro de Miami.

La rubia habló con Robertito Funes Ugarte para su ciclo Co te va, Co te va (Splendid AM 990), y reveló: "Nos estamos conociendo, buena onda, viste que yo no tengo mala onda, al contrario".

"¿Y te gusta José Núñez?", indagó Robertito. "Es un divino, es guapo, sí, sí pero bueno, nada, tranqui, no es que ya es un romance", expresó Rocío Oliva. "Pero te tiró onda y vos le tiraste onda, está perfecto", acotó el conductor. "Y sí, estamos ahí, y viceversa", cerró la expareja de Diego Armando Maradona.

Por su parte Núñez le envió un mensaje a Adrián Pallares para Socios del Espectáculo (El Trece) y le dijo: "Recién la conozco. Es una mujer muy copada, inteligente, pero no hay nada más que eso, por ahora".