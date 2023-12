Hallaron muerto a Ian D’Angelo, ex participante de un exitoso reality

En las últimas horas, el joven participante de realities de cocina, Ian D’Angelo de tan solo 24 años, fue encontrado sin vida en su casa.

El joven se transformó en popular por su participación en la edición 2020 del reality "El gran premio de la cocina" y, desde ese momento, se insertó en el medio siendo parte de varias producciones relacionados con lo culinario.

Falleció Ian D’Angelo, ex participante de “El Gran Premio de la Cocina” en 2019. Tenía sólo 24 años. pic.twitter.com/gZEJ4Sj8Wb — Real Time (@RealTimeRating) December 5, 2023

En su paso por el Trece, el joven demostró su carisma y buen carácter por lo que generó una buena relación con sus compañeros, sobre todo con Carina Zampini.

Luego de su paso por el canal del solcito, Ian trabajó como asistente en MasterChef Celebrity, durante la edición en medio de la pandemia.

Que triste noticia!, murió Ian D'angelo, tenia apenas 24años. Participó en El gran premio de la cocina y fue asistente en Máster chef.

Ejemplo de superación, él demostró que de la pobreza se sale laburando y estudiando.

Q.E.P.D. IAN ?? pic.twitter.com/Zj7U0S959b — Carola AddamsuD83CuDF39 (@carolaaddams) December 6, 2023

Una de sus amigas contó detalles de las últimas horas de su amigo y dijo: “El sábado laburamos hasta la 1. Después de eso nos volvimos a casa, él vivía frente a mi casa”, contó Natacha durante una entrevista con TN Show.

“En el colectivo él venía sintiéndose medio raro, como que tenía acidez”, dijo y luego aseguró que el lunes trataron de contactarlo pero no pudieron y decidió ir a la casa de Ian con un amigo.

Al entrar en la casa del joven por el techo encontraron a Ian sin vida acostado en su cama: “Que nosotros supiéramos en el laburo, era súper sano. Apenas tomaba alcohol, solo fumaba cigarrillo y siempre fue sano, se cuidaba con la comida, ni siquiera tomaba gaseosas”, contó su compañera.

@eltreceprensa falleció ayer, lo encontraron en su cama, Ian D'angelo. pic.twitter.com/CDIgXTChVN — gabriela alvarez (@gabycachita) December 5, 2023

Aparentemente y por el informe forense, el joven cocinero habría muerto a causa de un infarto que habría tenido el sábado durante la madrugada, por lo que ya tenía 48 horas de muerto al ser encontrado, según le confirmó la policía científica.

“Yo estoy destrozada. No puedo más. No pude ni dormir anoche. Él era una persona demasiado buena, no se merecía esto. Él era luz pura, era una persona que no tenía maldad en su interior. Tantas m... y lacras que hay en el mundo que deberían morirse y no él. No tendría que haber pasado por esto. Tengo el alma destrozada”, expresó con dolor su amiga.