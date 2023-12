Inesperado: echaron a Virginia Gallardo del Trece

Sorpresivamente la noticia del despido de Virginia Gallardo de "Socios del Espectáculo", sorprendió a los fanáticos del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Fue Ángel de Brito quien dio la primicia en las redes sociales de "LAM" y luego obtuvo la palabra de la ex de Ricardo Fort: "Me voy en dos semanas, el 15. Son cambios en el programa. Me lo comunicaron, fue un año hermoso para mí, inesperado haber vuelto, y entiendo que la tele es así", comenzó diciendo la rubia.

uD83DuDCA5 Virginia Gallardo fue despedida y contó los detalles



uD83DuDCAC “Entiendo que la tele es así”.



Cc #LAM en América TV uD83DuDCFA @elejercitodelam @AngeldebritoOk



pic.twitter.com/UNZ47xidoJ — WebuD835uDD4F4.0.eth uD83EuDE78uD83EuDE78uD83EuDE78 (@Audis413) December 6, 2023

Luego agregó: "Los conductores hablaron conmigo. Me dijeron lo que dicen siempre, que quieren ir por otro lado, más periodístico. Yo ingresé por dos meses y me quedé todo el año... ahora buscaré ir por otro lado", detalló la correntina.

"Siempre tuve libertad y traje mucha información. Por lo pronto es una renovación, vendrá otra persona más acorde a las necesidades nuevas. El 15 es mi último día, ya estaba establecido. Qué vengan nuevas y buenas propuestas, las que sean", concluyó esperanzada Virginia Gallardo.

#LAM Pensar que @rodrigolussich responsabilizaba a @AngeldebritoOk por si quedaban sin trabajo, y termino rajando a Virginia Gallardo. — German (@Dcevampiro) December 6, 2023

Sobre el tema Rodrigo Lussich y Adrián Pallares se refirieron al tema, al comienzo del programa del miércoles, y aseguraron que todo está bien, que son cuestiones de culminación de contratos y no de despidos.