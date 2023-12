Mónica Farro aseguró que Adabel Guerrero fue su peor compañera

Este miércoles en la mañana, Mónica Farro estuvo en el programa "Mañanísima" de Carmen Barbieri y, en medio de una elección de la nueva vedete del verano, Carmen Barbieri consultó a su invitada sobre un tema pasada que volvió a ser noticia.

La madre de Fede Bal no dudó en consultar quién fue su peor compañera de su carrera y Farro, sin dudarlo, lanzó: "Adabel Guerrero".

La uruguaya nuevamente revivió el tema de una pelea feroz que protagonizaron las mediáticas en el pasado: "Ella siempre me dijo que no sabía bailar, que no era vedette ni nada. Me criticó incluso cuando trabajamos juntas pero yo me terminé quedando con su lugar en la obra, con su cuadro y hasta con el departamento", tiró Mónica.

Origen del rencor

Mónica Farro se animó al ping pong de Carmen y reveló un secreto íntimo: "Me encantó ser infiel".#lovieneltrece #Mañanisima pic.twitter.com/zfc2Rudtgw — eltrece (@eltreceoficial) December 6, 2023

El enojo entre las dos mujeres nació por celos profesionales. Ambas estaban en la compañía de Valeria Archimó, en el momento que ellas eran las vedettes más buscadas por los productores de Revista.

Según los rumores, Farro era la cara de una firma muy importante de Uruguay y que solía hacer campañas y publicidades por buen cachet. Pero un día, Adabel habría ofrecido hacer lo mismo por mucho menos dinero, logrando desplazar a su colega de ese trabajo, informó Pronto.