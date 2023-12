Engañada y triste, Celeste Cid posó sensual en sus redes sociales

En mayo de este año Celeste Cid y Abril Sosa blanquearon su relación y todo parecía estar perfecto en la nueva pareja de la actriz y el músico de Catupecu Machu.

A través de sus redes sociales, los amantes compartieron su amor y en julio, para sorpresa de todos, se confirmó el compromiso de los mediáticos.

Pero hace algunas semanas al parecer todo se terminó tras siete intensos meses de amor. Un conocido de la pareja comentó: "Tomaron distancia hace un tiempo básicamente porque Abril vive en España y pudieron sobrellevar así la relación varios meses", explicó la revista Gente más allá de los intentos de los novios por tener tiempo en común.

Palabra de mujer

Ahora, Celeste Cid acudió a sus redes sociales para compartir una historia a través de su cuenta en Instagram donde se la vio sosteniendo una taza de te en sus manos. Sin quererlo o no, la protagonista de "Planners" dejó una pista de cómo habría terminado la relación con Abril.

La actriz eligió la canción de Ángela Torres, "Awch" en donde un pasaje del tema hace referencia a una desilusión amorosa a raíz de un engaño.

“Antes que te vayas, baby, mírame a la cara. Me has macumbeado el corazón. Me dejaste sola y ahora estoy obsesionada. Manchaste todo con traición”, se escucha cantar a la intérprete en la historia que Celeste no se quedó con ganas de ppublicar.