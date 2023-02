Clara Chía Martí, ¿colapsada por el juego mediático?: la internaron de urgencia

Este martes Clara Chía Martí, actual novia de Gerard Piqué, tuvo que ser internada de urgencia en el Hospital Quirónsalud de Barcelona y según indican medios nacionales la joven habría ingresado al nosocomio con un cuadro de ansiedad, en medio de la presión mediática que se dio sobre todo luego de la session de Shakira con Bizarrap.

Pero el reconocido Paparazzi Jordi Martin aseguró en sus redes sociales que hay una información que tratan de callar los tortolitos: “Pues yo esta tarde la vi sonriendo y feliz. Sabe que tengo una información que están intentando callar ella y su novio y en breve la soltaré. Que se hubiera pensado antes de meterse dentro de una familia. El karma, Clarita”, reveló.

Pero además Martin dudó que este problema haya ocurrido a raíz del nuevo tema de la artista: “La crisis de ansiedad no viene por la canción. Hay otro motivo de peso, pero no culpabilicen a Shakira de algo que ella no tiene nada que ver", dijo.